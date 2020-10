Im Landkreis Greiz sollen in den nächsten Tagen wegen Bauarbeiten gleich zwei Bundesstraßen gesperrt werden. Eine der Baustellen beginnt bereits am Freitag.

Wie das Landratsamt Greiz schon am Montag informierte, soll durch die Deutsche Bahn ab Freitag, 16. Oktober, 18 Uhr, der Bahnübergang auf der Bundesstraße (B) 175 instandgesetzt werden. Die Arbeiten sollen bis Mittwoch, 21. Oktober, 5 Uhr dauern. Sie werden von der Firma Gleisbau Weimar GmbH im Auftrag der Bahn durchführt und könnten nur unter Vollsperrung geschehen. Die Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz (PRG) informiert daher auf ihrer Internetseite, dass die Bushaltestellen der Linie 218 von Berga bis Weida am Montag und Dienstag, 19. und 20. Oktober, nicht angefahren werden können. Aus Richtung Seelingstädt verkehrt die Linie nur bis zum Bergaer Bahnhof. Durch den späteren Beginn der Bauarbeiten am Freitag und die am Montag beginnenden Herbstferien soll der Schulbusverkehr nicht betroffen sein.

Problematisch wird diese Baustelle vor allem wegen Bauarbeiten, die ab Montag, 19. Oktober, zwischen Wittchendorf (letzte Zufahrt) und Wildetaube (erste Zufahrt) beginnen sollen. Über sie informierte das Landratsamt am Dienstag. Das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr – Region Ost (früher Straßenbauamt Ostthüringen) will hier Spurrillen und Risse im Asphalt beseitigen, wofür man die Bundesstraße voll sperren müsse. Den Zeitraum dafür habe man bewusst in die Herbstferien gelegt, zum einen wegen weniger Verkehr, zum anderen, weil es dann keinen Schulbusverkehr gibt. Dauern sollen die Arbeiten bis 30. Oktober.

Da es zugleich auch noch Sperrungen in Neumühle und Langenwetzendorf gibt, müssen die Autofahrer, die beispielsweise aus Gera nach Greiz fahren wollen, gehörig mehr Zeit mitbringen, denn der Verkehr wird großräumig über Hohenölsen, Hohenleuben, Mehla, Triebes und Zeulenroda und dann über Neuärgerniß, Naitschau und Zoghaus umgeleitet. Das Landratsamt gibt die damit entstehenden Verzögerungen mit 20 Minuten an.

In Einzelfällen dürften es aber noch mehr sein. Wer am Montag und Dienstag von Berga nach Hohenölsen fahren will, braucht beispielsweise viel Geduld. Denn ihm bleibt, zumindest nach den offiziellen Strecken, nur die Wahl der Umleitung über Greiz und Zeulenroda oder der Umweg über Wolfersdorf, Linda, Pohlen, Wünschendorf und Weida.