Busfahrer wollte in Greiz helfen und wird verletzt: Polizei sucht blondgelockten Radfahrer

Greiz. Die Polizei in Greiz sucht nach einem blondgelockten Jugendlichen, der mit einem blauen Mountainbike an einer Haltestelle einen Busfahrer umgefahren hat.

Wie erst jetzt der Polizei in Greiz bekannt wurde, verletzte am vergangenen Freitag (10.09.2021) gegen 15.50 Uhr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer einen Busfahrer und flüchtete anschließend. Der Mann war gerade an der Bushaltestelle 2 am Puschkinplatz dabei, einer Frau mit Kinderwagen beim Aussteigen zu helfen. Hier wurde er durch den unbekannten Radfahrer angefahren, kam zu Fall und verletzte sich dabei.

Der nun von der Polizei gesuchte Radfahrer war mit einem blauen Mountainbike unterwegs und wird als 17- bis 19-Jährig beschrieben. Er soll 180cm groß sein und kurzes lockiges, blondes Haar haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit der Polizeiinspektion Greiz unter der Telefonnummer: 03661 6210 in Verbindung zu setzen.