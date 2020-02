CDU-Fraktion im Stadtrat Greiz wächst

Die Fraktion CDU/Gemeinsam für Greiz im Greizer Stadtrat ist um ein Mitglied größer geworden.

Bei der Sitzung des Gremiums am Mittwochabend im Greizer Rathaus wurde Jens Bräunlich als neues Stadtratsmitglied verpflichtet und schloss sich daraufhin der CDU-Fraktion an. Er vertritt nun die neuen Greizer aus Neumühle.

Bräunlich war zuvor der Gemeinderat in Neumühle, der bei der jüngsten Wahl in Neumühle die meisten Stimmen erhalten hatte, damals noch als Mitglied der Wählergruppe Freiwillige Feuerwehr. Diese Vorgehensweise war in den Vereinbarungen im Fusionsvertrag festgehalten worden und wurde nun umgesetzt.

Die ehemalige Bürgermeisterin der zum Jahreswechsel nach Greiz eingemeindeten Gemeinde, Pedra Hofmeister (parteilos), die nun bis zum Ende ihrer Amtszeit zur Ortsteilbürgermeisterin wird, soll für die Sitzungen des Stadtrates eingeladen werden und auf Antrag Rederecht bekommen. Auch das sehen die Vereinbarungen vor der Fusion vor. Aus dem Neumühler Gemeinderat wird ein Ortsteilrat.

Damit besteht der Greizer Stadtrat nun aus 30 Mitgliedern plus den Greizer Bürgermeister, Alexander Schulze (parteilos). Die Fraktion CDU/Gemeinsam für Greiz ist die deutlich stärkste Fraktion im Gremium. Sie hat nach der Aufnahme von Bräunlich nun 13 Sitze inne, die nächststärkere Fraktion, die Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit (IWA) nur fünf. Darauf folgen die AfD, SPD und Linke mit jeweils vier Sitzen und die FDP mit einem Sitz.