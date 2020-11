Das Kreiskrankenhaus hat sich auf die erneut steigende Zahl an Coronafällen und die damit mögliche steigende Zahl an stationär zu versorgenden Patienten mit Covid-19 eingestellt.

Eine Corona-Station ist eingerichtet. Hier werden die Corona-Patienten von anderen Patienten räumlich klar getrennt und versorgt, heißt es auf unsere Anfrage.

Sechs Covid-Patienten in Behandlung

Verdachtsfälle werden bis zum Vorliegen des Testergebnisses auf einer separat eingerichteten Station isoliert.

Gegenwärtig werden auf der Corona-Station des Kreiskrankenhauses Greiz sechs Covid-Patienten behandelt. Keiner der Patienten müsse derzeitig intensivpflichtig behandelt oder beatmet werden, heißt es aus der Geschäftsführung. Die Corona-Station am Kreiskrankenhaus können gegenwärtig 46 Covid-Patienten aufnehmen.

Kapazitätenzu 80 Prozent ausgelastet

Zu den Sicherheitsmaßnahmen des Hauses gehört unter anderem das regelmäßige Fiebermessen – bei Patienten mehrmals täglich. Beim gesamten Krankenhaus-Personal wird täglich zu Dienstbeginn und Dienstende Fieber gemessen und dokumentiert. Wie die Geschäftsleitung mitteilt, arbeitet das Krankenhaus ohne Einschränkungen. Alle Patienten werden unter Einhaltung höchster Hygiene behandelt und versorgt. „Wir haben insgesamt eine achtzigprozentige Auslastung, das heißt, wir haben ausreichend Kapazitäten, die Betten den Erfordernissen anzupassen“, so die Geschäftsführung. „Insgesamt stehen der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH 256 Planbetten zur Verfügung.

Alle geplanten Aufnahmen erhalten entweder vorstationär einen Nasen-Rachen-Abstrich auf Covid-19 oder müssen einen aktuellen negativen Befund mitbringen. Die Patienten ohne aktuellen Abstrich oder Notfallaufnahmen erhalten am Aufnahmetag einen Abstrich und werden dann in einer separaten Station im Krankenhaus in Einzelzimmern untergebracht.“ Testergebnisse lägen innerhalb von acht Stunden vor.

Besuchsverbot seit Donnerstag

Das Kreiskrankenhaus Greiz folge den aktuellen Pandemie-Richtlinien des Robert-Koch-Instituts. Seit gestern besteht im Krankenhaus wieder Besuchsverbot. In Härtefällen sei ein Besuch mit der entsprechenden Abteilung oder Klinik vorher telefonisch abzuklären. Bei allen Besuchern die in solch einem Ausnahmefall das Haus betreten, wird Fieber gemessen und ein Covid-19 Antigentest durchgeführt.