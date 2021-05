Vor Ort beim Pressetermin in Cossengrün: Der Greizer Bürgermeister, Alexander Schulze, der PRG-Geschäftsführer Stefan Meißner und Jürgen Kepke von der Wirtschaftsfördergesellschaft Ostthüringen mbH beziehungsweise der Leader-Aktionsgruppe Greizer Land (von links).

Cossengrün und Co. sollen Rufbus erhalten

Greiz-Cossengrün. Bisher fährt ein Bus die Woche durch das ehemalige Vogtländische Oberland. Das soll sich bessern. Einen Fahrplan braucht es dann nicht mehr.

Für die Orte des ehemaligen Vogtländischen Oberlandes soll bis Ende des Jahres ein Rufbussystem entstehen, das aber noch flexibler werden soll, als man es zum Beispiel aus Zeulenroda-Triebes kennt. Da, wo außerhalb von Schulbussen derzeit nur ein Bus die Woche fährt, soll es also in Zukunft möglich werden, den Bus wann immer man will und für die benötigte Strecke zu nutzen.

Das teilten der Geschäftsführer der PRG Personen- und Reiseverkehr Greiz, Stefan Meißner, der Greizer Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) und Jürgen Kepke von der Wirtschaftsfördergesellschaft Ostthüringen mbH beziehungsweise der Leader-Aktionsgruppe Greizer Land mit, über die das Projekt aus Landesmitteln gefördert wird, bei einem Vor-Ort-Termin in Cossengrün mit.

Die Idee zum Projekt sei während der Diskussionen um das gemeindliche Entwicklungskonzept im Zuge der geplanten Dorferneuerung entstanden und in kurzer Zeit realisiert worden. Das sei nur möglich geworden, weil alle betroffenen Stellen, darunter das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft die Fördermittel in sehr kurzer Zeit genehmigt habe, freute sich Kepke. 135.000 Euro hatte die PRG beantragt, die Summe durch Eigenleistungen aber später noch einmal um 15.000 Euro gedrückt. Fällig werden also nun 120.000 Euro, die zur Hälfte gefördert werden.

Im Prinzip ähnelt das System einem Taxiservice, zumindest so, wie es bisher geplant ist: Über das Telefon nennt man außerhalb des Schülerverkehrs einen Zeitpunkt, zum dem man abgeholt werden will und den Zielort, etwa Arzt oder Einkaufsmarkt. Der Bus fährt dann nicht, wie bisher, einem festen Fahrplan nach, sondern direkt die gewünschte Strecke. Wenn es verkehrstechnisch möglich sei, ginge dies auch von Haustür zu Haustür, so dass nicht einmal die Haltestelle aufgesucht werden muss.

Die Vorteile des neuen Systems seine vielfältig, so der PRG-Geschäftsführer: Es sei natürlich viel flexibler, weil Haltestellen- und Fahrplanunabhängig. Gerade für ältere Menschen sei es manchmal schon ein Problem, überhaupt die Haltestelle zu erreichen. Zum anderen seien viele der Haltestellen noch nicht barrierefrei ausgebaut. Auf rund 60 Millionen Euro schätzt Meißner die Kosten für den dafür notwendigen Umbau im gesamten Landkreis. Eine Summe, die Städte und Gemeinden als Straßenbaulastträger wohl kaum aufbringen könnten. Durch den Rufbus will man Abhilfe schaffen. „Das flexible System ergibt da aus unserer Sicht mehr Sinn.“ Auch der Greizer Bürgermeister ist überzeugt: „Das ist ein Riesenfortschritt für die gesamte Region.“

Starten soll der Rufbus aber erst im Herbst/gegen Ende des Jahres. Das liegt laut Meißner zum einen daran, dass zuerst noch der Bus angeschafft werden muss, zum anderen müsse man die Sache intern noch organisieren. Zum dritten wird das Rufbussystem ohne festen Fahrplan erst durch die Neufassung des Personenförderungsgesetzes möglich, das im Laufe des Jahres in Kraft treten soll.

Vorläufig wird es möglich sein, den Rufbus zum Wunschtermin über die PRG telefonisch zu bestellen, perspektivisch wolle man aber auch eine digitale Plattform oder App schaffen, in der dann beispielsweise zu sehen sein soll, wie lange der Bus noch bis zum eigenen Standort braucht, so Meißner. Gelten soll der normale Fahrpreis mit einem kleinen Rufbusaufschlag.