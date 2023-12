Auf den Weihnachtsmarkt in Hohenleuben (im Foto der Weihnachtsmann mit seiner „Security“) folgen an diesem Wochenende eine ganze Reihe weiterer Märkte.

Greiz/Zeulenroda. In Zeulenroda gibt es einen dreitägigen Weihnachtsmarkt, und zwar am zweiten Advent – vom 8. bis zum 10. Dezember. Erstmals wird dann ein großer neuer Schwibbogen vom Rathausbalkon aus den Markt überstrahlen. Die IG „Zeulenroda erleben“ wird wieder ihr berühmtes Getränk „Heiße Pflaume“ anbieten. Übrigens wendet man sich hier auch an echte Nachtschwärmer: Sowohl Freitag als auch Samstag ist der Markt bis 24 Uhr geöffnet, am Sonntag bis 20 Uhr. Die Tore öffnet er am Freitag um 17 Uhr, am Samstag und Sonntag um 13 Uhr.

Auch noch bis Sonntag läuft der Weihnachtsmarkt in Greiz, der am Mittwoch seine Pforten geöffnet hat. Im Schlossgarten sind die Besucher immer von 10 bis 20 Uhr willkommen.

Am 8. Dezember ist ab 14 Uhr „Weihnachtszauber“ am Hofladen Gruschwitz in Gottesgrün angesagt.

Am Rathaus Berga wird am 8. und 9. Dezember buntes Weihnachtstreiben herrschen. Am Freitag, ab 18 Uhr, richten Vereine der Stadt eine Einstimmungsfeier aus, der Weihnachtsmarkt wird dann am Samstag, 14 Uhr, eröffnet, los geht das Treiben am Park vor dem Rathaus schon 13 Uhr.

Der Weihnachtsmarkt in Gommla findet am 9. Dezember statt, das traditionelle Pyramidenandrehen geht um 17 Uhr los.

Weihnachtsmärkte in Cossengrün, Reudnitz und Zickra

Das gleiche Datum nutzt man in Cossengrün, wo sich der örtliche Dorfverein am Vormittag, gegen 10 Uhr, einen lange gehegten Wunsch erfüllt. Dann nämlich bekommt das kleine Türmchen an der alten Schule eine Turmspitze aufgesetzt, bevor am Nachmittag auf dem Gelände ab 15 Uhr der Adventsmarkt startet.

Die Bio-Landschule Langenwetzendorf lädt am 9. Dezember ab 14 Uhr zum Weihnachtsmarkt ein.

Das zweite Lichterfest in Waltersdorf steigt am 9. Dezember ab 13 Uhr im Gewölbekeller und dem Außengelände des Kulturhauses. Feuerwehr, Sportverein und Frauenverein Maxi laden hier gemeinsam ein.

Am 10. Dezember lohnt es sich, ein wenig durch Reudnitz zu bummeln, von 14 Uhr an wird in der Sporthalle, im Rittergut und in der christlichen Ferienstätte Adventsambiente herrschen.

Und nicht zu vergessen ist der Adventsmarkt im Kulturhof Zickra, zu dem am 9./10. Dezember und noch einmal am 16./17. Dezember jeweils ab 11 Uhr eingeladen wird. Händler aus ganz Deutschland erwarten die Besucher aus nah und fern auf dem wahrscheinlich größten Weihnachtsmarkt in der Region.