Das, was auf Körper, Geist und Seele liegt: Triebeserin erhält Preis

Wenn Heike Schöttler schreibt, braucht sie ihre Ruhe. Dann zieht sie sich an den Schreibtisch am Fenster in ihrem Zimmer zurück. Der Bleistift liegt gespitzt neben dem Papierblock. „Wenn mir etwas nicht gefällt, wird es sofort wieder wegradiert“, sagt sie. Für einen Literaturwettbewerb sucht sie nach Gedanken und Worten zum Thema „Körper, Geist und Seele“. Viele Ideen hat sie bereits aus der vergangenen Nacht mitgebracht. „Die besten Ideen kommen mir vor dem Einschlafen“, sagt sie.

Der Wettbewerb des Vereins Wortfinder richtet sich an Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung. Rund 700 Autoren aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien reichten in diesem Jahr ihre Texte ein. Eine Jury wählte aus den rund 1000 Beiträgen die Preisträger aus. Zu ihnen gehört auch Heike Schöttler.

Drei Gedichte über Körper, Geist und Seele aufgeschrieben

Die 59-Jährige erkrankt als Kleinkind an der Kinderlähmung. Seitdem ist ihre geistige Entwicklung eingeschränkt. Seit 2004 ist sie auf den Rollstuhl angewiesen. Vor zehn Jahren erkrankte sie an Brustkrebs, der inzwischen aber als geheilt gilt.

„Körper, Geist und Seele“ das ist ein Motto, das ihr von Anfang zusagt. Weil sie zu jeder dieser drei Welten einen eigenen Zugang habe. Also schreibt sie auch drei Gedichte. Sie betrachtet ihren eigenen Körper, der sie immer wieder an die schwere Krankheit erinnert. Sie hört in ihren Geist hinein, der sich manchmal einen Prinzen mit Pferd wünscht, der sie auf sein Schloss entführt. Und sie blickt in ihre Seele. Faust heißt jenes Gedicht. „Mir tut es immer wieder in der Seele weh, wenn ich Kinder oder Tiere leiden seh“ beginnt es. „Da könnte ich dazwischen fahren mit der Faust“ hört es auf.

Für Heike Schöttler ist das Schreiben eine Möglichkeit, Dinge loszuwerden, die ihr auf der Seele drücken. „Hier kann ich mich überlegt ausdrücken und Sachen sagen, bei denen ich sonst manchmal nicht weiß, wem ich sie denn erzählen soll“, sagt sie. Sie lebt seit 19 Jahren im Wohn- und Pflegeheim am Wiesensteig in Triebes. Ergotherapeutin Nicole Schulz weiß, dass das Schreiben für viele Bewohner eine große Bedeutung hat. „Wir führen regelmäßig sogenannte Schreibübungen durch“, sagt sie. Für die schwer geistig eingeschränkten Bewohner, geht es dabei vor allem darum, den eigenen Namen und einzelne Buchstaben schreiben und erkennen zu können – um eine Erleichterung für den Alltag. „Doch die fitteren Bewohner wollen gerne lernen, ihre Gedanken festzuhalten“, sagt sie.

Heike Schöttler schreibt gelegentlich auch für die Heimzeitung. Es ist auch nicht ihr erster Preis: Die Auszeichnung mit dem Wortfinderaward hat sie schon in vergangenen Jahren erhalten. Bei der Preisverleihung in Bielefeld erlebt sie zwei schöne Tage. Schriftsteller lesen ihre und die Texte der anderen Sieger vor. „Das ist eine schöne Anerkennung, die mir gut tut“, sagt sie.

Alle Texte erscheinen in einem literarischen Wandkalender für das Jahr 2020. Es findet sich darin eine bunte Mischung aus Gedanken, Geschichten und Gedichten rund um das genannte Thema „Körper, Geist und Seele“. Manchmal handschriftlich. Manchmal mit kleinen Zeichnungen versehen. Beim Durchblättern holt sich Heike jetzt ein paar Anregungen für das kommende Jahr. Denn wenn das neue Thema im Frühjahr ins Haus flattert, dann wird sie sich wieder an ihren Schreibtisch zurückziehen. Und sich wieder die Dinge von der Seele, vom Geist oder auch vom Körper schreiben.

Der Kalender 2020 kann beim Verein Die Wortfinder unter diewortfinder@t-online.de bestellt werden. Ein Exemplar des Kalenders kostet 17 Euro (zuzüglich Versandkosten).