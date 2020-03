Demenz-Wohngemeinschaft Villa Ginkgo unter Quarantäne

Die Villa Ginkgo in Greiz, in der auf zwei Etagen Demenz-Wohngemeinschaften untergebracht sind, steht unter Quarantäne.

Wie Anbieter Olaf Geidel auf Nachfrage bestätigt, haben sich vier Bewohner mit dem Corona-Virus infiziert. Mindestens. „Es ist eine häusliche Wohngemeinschaft. Also müssen wir davon ausgehen, dass alle betroffen sind“, so Geidel. Seit 20. März stehen die 14 demenzkranken Bewohner unter Quarantäne, inzwischen wurde eine Patientin ins Krankenhaus eingeliefert.

Kein griesgrämiges Gesicht unter dem Mundschutz

„Es war für uns alle ein Schock. Das letzte Wochenende war nicht schön, es musste ein Plan B entwickelt werden“, erzählt ein hörbar geschaffter Olaf Geidel. Die Telefone hätten geglüht, als mit dem Pflegedienst „Life Star“ fieberhaft überlegt wurde, wie mit der Situation umzugehen sei. Von Seiten der Intensiv- und Hauskrankenpflege GmbH wurde eine Entscheidung getroffen, vor der Geidel den Hut zieht. „Es wurden Teams gebildet. Die Pfleger ziehen für mehrere Tage in die Villa ein, sind 24 Stunden vor Ort und kümmern sich um die Patienten“, berichtet der WG-Anbieter.

Er hat den Dachboden etwas hergerichtet und Matratzen besorgt, auf denen die Frauen und Männer schlafen können. „Es ist irre, was sie leisten“, lobt Olaf Geidel. Die Pfleger würden sich unter diesen erschwerten Bedingungen liebevoll um die Demenzkranken kümmern. „Sie sind so motiviert, so bei der Sache. Und sie können trotzdem noch lachen. Da sieht man nicht einen mit einem griesgrämigen Gesicht unter dem Mundschutz“, ist Geidel angetan vom Engagement der Pflegekräfte.

Der Greizer Bürgermeister Alexander Schulze (2. v. l.) und Jens Schott von Rewe versorgen Pflegekräfte der Villa Ginkgo mit Pizza und Obst. Foto: Samuel Sorger

„Die Stimmung unter unseren Mitarbeitern ist recht gut. Aber es ist alles sehr emotional“, beschreibt „Life Star“-Geschäftsführer Burkhard Fritzsche die aktuelle Ausnahmesituation. Auch ihm geht die Sache sehr nah, wie im Gespräch mit der Redaktion deutlich wurde. Fünf Tage am Stück bleiben die Frauen und Männer in der Villa, dann werden sie von der nächsten Schicht abgelöst. Schutzkleidung, Handschuhe und Mundschutz sind natürlich Pflicht. „Ich bin so dankbar, dass unsere Mitarbeiter so dahinter stehen. Das hat ja auch familiäre Auswirkungen. Sie fehlen in ihren Familien ja gerade“, betont Fritzsche. Dass die Pfleger das mitmachen, könne gar nicht hoch genug angerechnet werden, sagt auch Olaf Geidel. Der findet, dass Pflegekräfte gerade in der jetzigen Situation besonderen Schutz brauchen.

Allein bei „Life Star“ sind aktuell 103 Mitarbeiter tagein tagaus damit beschäftigt, Patienten zu pflegen. Und zwar nicht nur Männer und Frauen, die in den verschiedenen Einrichtungen leben. Dazu gehört auch der häusliche Pflegedienst, der unter den aktuellen Bedingungen besonders gefordert ist.

Ihre Wertschätzung haben Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) und Jens Schott von Rewe den Pflegern in der Villa Ginkgo mit einer ganz besonderen Geste entgegen gebracht: Der Rathauschef trat am 24. März als Pizzabote auf, Schott hatte einen Korb voll Obst dabei. Das schenkten sie den engagierten Pflegekräften in der Hoffnung, ihnen so ein wenig Freude in den aktuell so sorgenvollen Alltag zu bringen.

Burkhard Fritzsche weiß bereits jetzt, wie er sich bei seinen Mitarbeitern für ihren Einsatz bedanken wird. Allerdings will er damit warten, bis die Corona-Krise durchgestanden ist. „Dann wird es eine große Dankeschönveranstaltung geben“, verspricht er.