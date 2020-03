Die Mitglieder des Kreistages Greiz kamen am Dienstag Abend (03.03.2020) zu ihrer 3. Sitzung in der Förderschule "Schule an der Weida" in Weida zusammen. Im Vorfeld der Sitzung protestierten Schleizer Bürger und medizinisches Fachpersonal gegen die erfolgte Schließung der Gynäkologie und Geburtsstation im Schleizer Krankenhaus.