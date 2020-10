Den Greizer Jugendlichen Hilfe und Rat geben

Linda Oswald (24) an der Eingangstür des Clubs 2000 in Greiz, wo sie ihr Büro hat, wenn sie nicht gerade draußen unterwegs ist und die Kinder und Jugendlichen aufsucht, um sie zu unterstützen

Für Linda Oswald ist ihre Tätigkeit als neue mobile Jugendsozialarbeiterin im Sozialraumteam Südost quasi eine Rückkehr in die Heimat. In Cossengrün geboren, machte sie von 2013 bis 2015 ihre Ausbildung zur Sozialassistentin am Berufsbildungszentrum Ernst Arnold, schloss dann bis 2018 eine Ausbildung zur Erzieherin in Plauen an und arbeitet vor ihrem Wechsel nach Greiz für zwei Jahre in einem Kindergarten.