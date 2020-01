„Den Kommunen steht das Wasser bis zum Hals“

Das Jahr 2019 war ein ereignisreiches Jahr für die Landgemeinde. Im Interview mit dieser Zeitung blickt die Mohlsdorf-Teichwolframsdorfer Bürgermeisterin Petra Pampel (Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit) auf das Erreichte zurück und verrät, was in 2020 auf dem Plan steht.

Wie war das Jahr 2019 für die Landgemeinde?

Ich habe es als ein sehr erfolgreiches Jahr erlebt. Wir haben als wahrscheinlich erste Gemeinde in der Region unsere Wiederaufbaumaßnahmen nach dem Hochwasser 2013 abgeschlossen. Die Vorbereitung und Durchführung der Baumaßnahmen waren sehr aufwendig, wenn man beispielsweise an den Ersatzneubau der Brücke Rüßdorf, an die beiden gleichzeitigen Maßnahmen in Mohlsdorf und eine weitere im gleichen Ort denkt. Der Bau der Landesstraße mit zwei neu errichteten Haltestellen und Gehwegen in Reudnitz wurde abgeschlossen. Der Ausbau der Kirchgasse in Waltersdorf wurde gemeinsam mit dem Zweckverband begonnen, das Gleiche gilt für die Maßnahmen des Zweckverbandes im ersten Teilbauabschnitt am Steinberg in Teichwolframsdorf.

Dazu kam das Feuerwehrgerätehaus in Teichwolframsdorf, über das zuvor viele Jahre diskutiert wurde.

Ich bin froh, dass das Ingenieurbüro die bereits vorliegenden Planungen fortführen und auf den neuesten gesetzlichen Stand bringen konnte, so dass schnell ein Bauantrag gestellt werden konnte. Die Genehmigung war auch schnell da und so konnten wir in rund einem Jahr ein neues Feuerwehrgerätehaus errichten mit Kosten immerhin von rund 1,5 Millionen Euro.

Und das trotz Haushaltssicherung und nur rund 240.000 Euro Förderung.

Da müssen sich Bund und Länder etwas einfallen lassen. Die Bezuschussung für Belange der Feuerwehr, sei es Umbau, Neubau oder Ausrüstung, sollte sich dringend ändern. 240.000 Euro bei 1,5 Millionen Gesamtkosten sind Peanuts, gerade bei einer Haushaltssicherung. Gleichzeitig haben wir das alte Gerätehaus abgerissen und die Außenanlagen und ausreichend Stellflächen neu gestaltet.

Gab es Projekte, die 2019 nicht umgesetzt werden konnten?

Ich hätte gern über das Revitalisierungsprogramm den ungenutzten Anbau am Grünen Tal abgerissen. Das war aus finanziellen Gründen nicht möglich. Die aufwendig und kostenintensiven Baumaßnahmen um und in der Turnhalle in Teichwolframsdorf, die wir als Gemeinde mit einem Eigenanteil von rund 120.000 Euro gemeinsam mit dem Landkreis und Fördermitteln des Landes mit zu finanzieren haben, standen außerplanmäßig im Jahr 2019 an. Im Nachtragshaushalt mussten die finanziellen Mittel bereitgestellt und andere Maßnahmen zurückgestellt werden. Der Instandsetzungsbedarf an Gemeindestraßen ist groß und da hätte ich gern noch etwas abgearbeitet. Das finanzielle Budget gab es nicht her.

Stichwort Haushaltssicherung. Wann wird die Gemeinde wieder heraus sein?

Auch in den Jahren 2020 bis 2022 wird die dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben sein. Dies führt dazu, dass die Gemeinde der Verpflichtung zur Fortschreibung des gemeindlichen Haushaltssicherungskonzeptes unterliegt.

Was sind die großen Aufgaben für 2020?

Der Erweiterungsanbau an die Kita in Mohlsdorf mit einer anschließenden neuen Gestaltung der Außenanlagen. Da warten wir gerade auf die Genehmigung unseres Bauantrages. Ich gehe davon aus, dass wir Mitte des Jahres mit den Bauarbeiten beginnen können. Bis zur Sommerpause will ich das Bauhauptgewerk ausgeschrieben haben. Die Maßnahme wird sich auf jeden Fall bis 2021 ziehen. Gleichzeitig laufen Verhandlungen für den Ankauf der erforderlichen Grundstücke für die Anbindung des Rad-Gehweges von Greiz nach Mohlsdorf. Das Projekt ist schon seit 2008 vorgesehen. Es fehlt ein überplanter Teilbereich von der Spornburg bis Gemarkungsgrenze Greiz. Ich hatte jetzt einen Termin im ehemaligen Straßenbauamt Ostthüringen, jetzt Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr – Region Ost, mit denen es eine Gemeinschaftsmaßnahme wird. Ich warte derzeit noch auf Unterlagen, um mit den Grundstückseigentümern zu verhandeln. Das alles dieses Jahr noch zu schaffen, wird eine Mammutaufgabe. Zudem sollen die Verfahren der Bebauungspläne in Mohlsdorf/Waldhaus und Waltersdorf abgeschlossen werden und als als Satzung in Kraft treten.

Wie ist der Stand bei der Kirchgasse Waltersdorf?

Das wollen wir im zweiten Quartal 2020 abschließen, je nachdem, wie das Wetter mitspielt.

Und in Teichwolframsdorf?

Da werden uns weiter führende Baumaßnahmen an der Turnhalle Kopfschmerzen bereiten. Nach der Gesetzeslage ist die Gemeinde seit 1. Januar für die Betreibung und Unterhaltung der Sporthalle ohne Mitbeteiligung des Landkreises zuständig und ich weiß noch nicht, wie die Gemeinde die notwendige Dachsanierung finanzieren soll oder die Betriebskosten aufbringen kann. Im Straßenbereich Steinberg wird mit dem zweiten Teilbauabschnitt unter Vollsperrung die Kanalverlegung erfolgen. Das wird für viel Diskussionen sorgen, weil dann wieder lange Umleitungen in Kauf genommen werden müssen und Penny Markt und ansässige Geschäfte Umsatzeinbußen befürchten.

Liegt Ihnen noch etwas auf dem Herzen?

Ja. Die Landespolitiker sollen endlich anfangen, ihre Wahlversprechen umzusetzen und sich nicht nur mit sich selbst beschäftigen. Den Städten und Kommunen steht das Wasser bis zum Hals und Rettung ist nicht in Sicht.