Die Blumenuhr am Greizer Park ist der Treffpunkt für die Benefitzwanderung des Diakonievereines Carolinenfeld

Der Diakonieverein Carolinenfeld lädt am 10. Oktober zu seiner Benefitzwanderung zugunsten der Schwangerschaftsberatungsstelle und dem Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst. Treffpunkt ist an diesem Tag 9.30 Uhr an der Blumenuhr im Greizer Park.