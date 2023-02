Diana Köber ist Ostthüringer Schachmeisterin

Greiz/Zeulenroda-Triebes. Acht Schachspieler qualifizierten sich für die Landesmeisterschaften. Großes Lob vom Trainer Manfred Wolf.

Bei den Ostthüringer Meisterschaften in Plothen waren zehn Nachwuchsspieler des SC Rochade Zeulenroda im Feld der 71 Teilnehmer dabei. Dabei gelang es der jüngsten Spielerin, Diana Köber, ihren Vizemeistertitel des Vorjahres in der Altersklasse u10w zu vergolden. Gemeinsam im Turnier mit der u12w spielend, besiegte sie ihre u10-Gegnerinnen und hatte auch gegen die u12-Meisterin den Sieg auf dem Brett. „Für ihre erst neun Jahre hat sie erstaunlich konzentriert gespielt“, resümiert Trainer Manfred Wolf. Ganz knapp verpasste Gabriel Rümpler den Meistertitel der u16. Der Pechvogel der Meisterschaft war zweifellos Max Neisch.

Im am stärksten besetzten Feld mit 22 Teilnehmern, gab er nur in Runde zwei den Punkt ab. Im letzten Spiel traf er auf den Turnierfavoriten Tim Ebert aus Gera. „Es war das letzte Spiel der Meisterschaft und Max gelang die Überraschung. Am Ende hatten vier Spieler je vier Siege erreicht und leider musste Max durch die 0,5 Punkte schlechtere Buchholz-Wertung mit dem vierten Platz vorlieb nehmen“, so Wolf.

Rang vier belegte auch Mayra Perzel, sie spielte bei den u18 Jungs mit. „Mayra, Diana, Gabriel, Max und Hannah, die als Thüringer Meisterin 2022 einen Freiplatz innehat, haben sich für die Landesmeisterschaften im April qualifiziert. Dort starten auch drei Spieler der Schachfreunde Greiz, die in Plothen ebenfalls hervorragende Resultate erzielten. In der Altersklasse u18 sicherte sich Tim Hoffmann den Vizemeistertitel. Romik Tamoyan u16 und Erik Khanoyan u10, landeten jeweils auf dem dritten Platz und haben sich ebenfalls für die Thüringer Meisterschaften qualifiziert. Henry Bauch belegte Rang acht.