Die Faszination von Sonne und Sterne entdecken

Schon vor 47 Jahren gab es das erste Mal den Tag der Astronomie in Kalifornien. Seitdem hat dieser auch eine lange Tradition in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Seit 2014 wird er auch in Greiz veranstaltet. Am vergangenen Samstag gab es beim diesjährigen Tag der Astronomie wieder Faszination und Wissenswertes rund um Sterne und Planeten zu entdecken.

Die Einmaligkeit der Sonne erforschen

Aus Thüringen und Sachsen sind über 50 Personen zum gemeinsamen Sterneschauen gekommen. Ab 15 Uhr war im Astrogarten der Astronomischen Gesellschaft Greiz die Sonne in einer ganz faszinierenden Lichterscheinung, dem H-Alpha Licht, zu bewundern. Ein regelrechter Wettstreit entbrannte wer als erster die sogenannten Protuberanzen, das sind Massenauswürfe der Sonne, zuerst entdecken konnte. Die Oberfläche der Sonne auszukundschaften, ist ein einmaliger Anblick. Bis zum Eintritt der Dunkelheit gab es Informationen über die Römische Windrose im Astrogarten, welche viele relevante Sonnendaten preisgibt.

Galaxien in fantastischen Bildern gezeigt

Weiterhin sind aktuelle Projekte von Jugend forscht und Seminarfacharbeiten des Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz von Schülern vorgestellt worden. Doch es gab noch mehr zu entdecken: Vom Dobson-Teleskop, mit dem die Planeten Jupiter, Saturn und Mars beobachtet werden können über die Hochleistungsteleskope, die beispielsweise den Andromedanebel unserer Nachbargalaxie mit fantastischen Bildern zeigen. Am späten Abend gab es zudem Liveeindrücke von der Mondoberfläche. Geplant ist am 20. November 2020 um 17 Uhr die nächste Veranstaltung zum bundesweiten Vorlesetag für Kinder bis 10 Jahren. An diesem Tag kann jeder die Abenteuer der Weltraummaus Armstrong miterleben.