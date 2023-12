Die Nachrichten aus Greiz, Zeulenroda und der Region

Greiz/Zeulenroda-Triebes Die Greizer Pfötchenweihnacht und eine Führung mit Taschenlampe: die Meldungen aus Greiz, Zeulenroda und der Region.

Das sind die Meldungen, Ankündigungen und Nachrichten aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region.

Friedenslicht kommt am Samstag in Greiz an

Das Friedenslicht von Betlehem verteilt sich auch in diesem nicht gerade friedlichen Jahr in der Region. In Hohenleuben wird bereits am Freitagabend (22. Dezember, 18 Uhr) das Friedenslicht bei einer adventlichen Andacht weitergegeben. In Greiz auf dem Markt kommt das Licht am Samstagmittag gegen 13.25 Uhr an. Auch hier kann man sein ganz privates Friedenslicht für zu Hause entzünden

Traditionelle Pfötchenweihnacht am Heiligen Abend im Tierheim Greiz

Sie ist schon seit vielen Jahren Tradition: die Pfötchenweihnacht im Greizer Tierheim am Heiligen Abend. Auch in diesem Jahr lädt man am 24. Dezember zwischen 13 und 15 Uhr dazu ein. Es ist eine gute Gelegenheit, auch einmal hinter die Kulissen zu schauen, lädt die Tierheimleiterin Elke Becker ein. Auch der Weihnachtsmann will vorbeischauen. Sollten Besucher noch überlegen, was sie vielleicht Gutes für das Tierheim tun können, so würde man sich sehr über Geldspenden, Putzmittel, Waschpulver, Spülmittel oder auch Küchenrollen freuen, da dafür ein enormer Bedarf bei der täglichen Arbeit besteht. Auch hochwertiges Babykatzenfutter – trocken oder nass – oder Spezialfutter für Hunde mit Insektenprotein werde dringend benötigt. Normales Trockenfutter werde hingegen nicht benötigt, „da sind unsere Lager gut gefüllt“.

Mit der Taschenlampe über das Obere Schloss Greiz

„Die abendlichen Stunden, das Dämmerlicht und die Dunkelheit geben dem Oberen Schloss einen ganz besonderen Charme - majestätisch, geheimnisvoll und rätselhaft“, schreibt die Tourist-Information Greiz und lädt damit zu einer besonderen Taschenlampenführung ein. „Werfen Sie einen Blick in die abgeschiedenen kleinen Höfe, leuchten Sie geheimnisvolle Ecken aus und betreten Sie ‚sagenhafte‘ Räume, welche Sie in vergangene Zeiten entführen“, laden die Mitarbeiter ein und bitten darum, an die Taschenlampe zu denken. Los geht es am Freitag, 22. Dezember, um 17.30 Uhr am Torhaus des Oberen Schlosses. Tickets gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information für fünf Euro (Erwachsene) und drei Euro (ermäßigt).

Glühweinplausch zum nächsten Türchen im lebendigen Adventskalender

Beim lebendigen Adventskalender in Zeulenroda-Triebes öffnet auch am Donnerstag, dem 21. Dezember, wieder ein Türchen, das voller Begegnung steckt. Eingeladen wird ab 17 Uhr zum Feuerwehrverein Triebes in der Goethestraße 2. Hier soll man bei einem gemütlichen Glühwein dem vorweihnachtlichen Stress entfliehen. Alle Bürger der Doppelstadt sind zu diesem Termin willkommen.

Handwerkskammer schließt für ein paar Tage

Die Hauptverwaltung der Handwerkskammer für Ostthüringen in Gera, die Bildungsstätten in Gera, Rudolstadt und Zeulenroda sowie das Umweltzentrum des Handwerks Thüringen in Rudolstadt bleiben vom 23. Dezember bis 1. Januar geschlossen. Ab dem 2. Januar sind die Mitarbeiter aller Einrichtungen wieder persönlich erreichbar.

Die letzten Türchen des Lions-Adventskalenders in Greiz öffnen sich

Die Adventskalender-Aktion des Greizer Lions-Club geht dem Ende zu. Ein paar Türchen können aber noch geöffnet werden, bevor dann als Sonderauslosung auch noch ein kleiner Goldbarren auf neue Besitzer wartet. Für den 21. Dezember können sich folgende Losnummern freuen: 001257 (Gästeführung der Tourist-Information Greiz), 000648 (fünf Autowäschen bei Vogtland Automobile), 000186 (Überraschung) und 001034 (Gutschein für Hairlounge).

Langfinger in Plauen deckt sich mit Düften ein

In einer Drogerie in der Plauener Bahnhofstraße hat sich ein Mann mit neuem Duft eingedeckt – allerdings ohne zu bezahlen. Der Unbekannte hat am Montagabend insgesamt 16 Parfümflaschen im Gesamtwert von rund 1.600 Euro entwendet. Er konnte unerkannt das Geschäft verlassen, wurde aber durch Zeugen wie folgt beschrieben: Der dunkelhaarige Mann sei zirka 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß gewesen, habe sportliche, schwarze Kleidung sowie eine schwarze Umhängetasche getragen.

Weihnachtskonzert in Braunichswalde

Der Liedermacher Tino Eisenbrenner und die Macher hinter dem Hof 19 in Braunichswalde laden am Dienstag, 26. Dezember, zu einem Weihnachtskonzert in die Kirche im Ort ein. Auf dem Programm stehen deutsche Kunst- und Volksweisen zur Winterzeit aus mehreren Jahrhunderten, die vom Sänger aufgespürt wurden und nun erklingen sollen, um ihre Zeitlosigkeit zu zeigen. Unterstützt wird Eisenbrenner von einem musikalischen Trio um Oliver Siegmann, Maike Virk und Alejandro Soto Lacoste. Los geht es 19 Uhr. Das Café auf dem Hof 19 hat an diesem Tag ab 17 Uhr ebenfalls geöffnet.

Unbekannte brechen in Garagen in Seelingstädt ein

Wie die Polizei informiert, brachen Unbekannte in der Nacht von Montag, 18. Dezember, auf Dienstag, 19. Dezember, in sechs Garagen in der Ronneburger Straße in Seelingstädt ein. Sie stahlen Werkzeug, dessen Wert noch nicht beziffert werden könne. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Diebischer Glatzkopf muss in Reichenbach diesmal ohne Beute abziehen

Gleich zweimal hat ein Räuber versucht, in Reichenbach Beute zu machen. Nachdem er die vierstelligen Tageseinnahmen eines Grillhähnchenverkäufers (am 15. Dezember gegen 18 Uhr) geklaut hatte, versuchte er am Montag um 18 Uhr das gleiche Gaunerstück noch einmal. An einem anderen Grillhähnchen-Stand an der Zwickauer Straße wollte sich der unbekannte Täter an den Tageseinnahmen bereichern, was allerdings durch den anwesenden Mitarbeiter verhindert werden konnte. Nachdem es zu einer Rangelei zwischen den beiden Männern gekommen war, ließ der Unbekannte ab und flüchtete. Die Kasse mit den Tageseinnahmen ließ er zurück. Der etwa 1,80 Meter große, glatzköpfige Täter hat eine auffällig große Nase und war mit einer dunkelblauen Jeans bekleidet.