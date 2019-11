Tausende Besucher sind trotz nasskaltem Novemberwetters zum Herbstmarkt in den Greizer Schlossgarten gekommen. „Es ist super gelaufen“, sagte Kathi Golle von der veranstaltenden Greizer Freizeit- und Dienstleistungs GmbH. Wie im Vorjahr seien etwa 4500 Menschen über den Herbstmarkt geschlendert.

Bereits um 9.15 Uhr und damit 45 Minuten früher als geplant habe man die Kassen geöffnet, da bereits viele Besucher angestanden hätten. „Die Sachsen sind uns halt treu“, sagte Golle mit Blick auf die vielen Gäste aus dem Nachbarbundesland, die den dortigen Feiertag für einen Ausflug in die ehemalige Residenzstadt nutzten.

Unter ihnen waren beispielsweise Victoria Kurzendörfer und Markus Zeuner. „Wir waren im vergangenen Jahr schon einmal hier und sind gerne wieder gekommen. Wir werden uns die Stände angucken, verschiedenes Essen probieren und natürlich einen Glühwein trinken“, sagte Kurzendörfer.

Trotz nasskaltem Wetter waren bereits am Vormittag viele Besucher zwischen den zahlreichen Ständen unterwegs. Foto: Marcus Voigt

Premierenbesucher sind vom Angebot begeistert

Aber auch Greizer, die in Sachsen arbeiten, nutzen den freien Buß- und Bettag, um in ihrer Heimatstadt über den Herbstmarkt zu laufen. „Ich bin jedes Jahr hier, das ist praktisch ein Pflichttermin. Es könnte öfters so etwas in Greiz los sein“, sagte eine junge Frau. Ihr einziger Kritikpunkt: Die Parkplatzsituation rund um den Herbstmarkt sei schlecht. Für Kathi Golle ein altbekanntes Problem, dass sich aber nicht so leicht lösen lasse. Zwar stünden in den Parkhäusern der Stadt genug Flächen zur Verfügung, doch wollten die meisten Besucher kostenlos parken. Deswegen seien die städtischen Parkplätze schnell überfüllt.

Indes waren nicht nur Stammgäste, sondern auch Premierenbesucher unter den Flaneuren. Gerlinde Scherübl und Stefan Klingshirn aus Brahmenau waren sogleich begeistert. „Es ist sehr schön und hier gibt es einfach alles. Dazu kommt die schöne Innenstadt von Greiz“, so Stefan Klingshirn.

Händler zeigen sich mit dem Umsatz zufrieden

Neben den Besuchern zeigten sich auch die Händler zufrieden. Petra Weidner profitierte mit ihrem Stand der Fruchtweinmanufaktur Höfgen vom schmuddeligen Wetter. Schon am Vormittag fanden viele den Weg zur ihr, um eine der zahlreichen Glühweinsorten zu probieren. „Die Vogtländer sind sehr pünktlich“, sagte Weidner mit einem Lachen. Zum zweiten Mal sei man nun auf dem Herbstmarkt vertreten gewesen. „Daraus soll ein fester Termin werden. Die Leute hier sind sehr nett und wir werden gut angenommen“, so Weidner.

Auch Lutz Janoud, der mit seiner Keramikwerkstatt aus Rodewisch Stammgast auf dem Herbstmarkt ist, war mit dem Umsatz zufrieden. „Hier haben wir einfach am Buß- und Bettag mehr Kunden als bei uns in Sachsen. Viele Händler, viel los, das passt schon“, so Janoud.

Dass sich die Händler zufrieden mit dem Umsatz zeigten, freute Kathi Golle. „Die waren heute schon am Mittag alle happy“, so Golle. Ihr sei es wichtig, bei der Organisation des Herbstmarktes neben Stammhändlern auch immer für etwas Abwechslung zu sorgen. Gleichzeitig hoffte sie, dass der Besucherandrang auf dem Herbstmarkt sich auch auf die Geschäfte in der Greizer Innenstadt positiv ausgewirkt habe.