Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die schönen Ecken der Stadt erkunden

Greiz. Die Gästeführer der Tourist-Information Greiz laden am Sonnabend, dem 4. Juli, 14 Uhr Interessierte zu einer Entdeckungstour durch die ehemalige Residenzstadt Greiz ein. Bei dem Rundgang wird unter anderem erklärt, wie einst das Leben im Unteren Schloss aussah oder welche Funktion die Alte Wache (im Bild) hatte. Dazu gibt es Details aus der Geschichte der Stadtkirche, zum Schlossgarten, dem Röhrenbrunnen, den Jugendstil-Bauten in der Innenstadt oder dem Rathaus, wo die rund anderthalbstündige Tour endet. Weil die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung bis 15 Minuten vor der Führung in der Tourist-Information nötig, Telefon: 03661/689 815.