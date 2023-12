Greiz/Zeulenroda-Triebes Auch am dritten Adventswochenende gibt es wieder viele Weihnachtsmärkte in und um Greiz und Zeulenroda. Wir stellen Ihnen einige vor.

Noch ist die Weihnachtsmarkt-Saison im Landkreis Greiz nicht zu Ende. Auch am dritten Adventswochenende wird in vielen Orten wieder dazu eingeladen. Hier eine Auswahl:

In Zickra geht einer der größten Weihnachtsmärkte in seine zweite Runde: der Adventsmarkt auf dem Kulturhof im kleinen Ort. Händler und Künstler aus ganz Deutschland laden am Samstag, 16. Dezember, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 17. Dezember, von 10 bis 18 Uhr ein. In liebevoller Handarbeit gefertigte Keramik, Buchbindearbeiten, Textilien, Floristik, Naturkosmetik, Seifen, Holz- und andere Schmuckstücke erwarten ihre neuen Besitzer. Dazu gibt es Musik.

Im besonderen Ambiente des Unteren Schlosses in Greiz wird am Sonntag, 17. Dezember, von 11 bis 18 Uhr die Fürstenweihnacht organisiert. „Die festlichen Vorfreuden, historischen Modenschauen, weihnachtlichen Düfte, Weihnachtskonzerte, Puppentheater sowie fürstlichen Genüsse bilden ein Fest für die Sinne“, versprechen die Organisatoren, von denen einige sicher auch wieder in ihren historischen Kostümen unterwegs sein werden. Und natürlich gibt es auch wieder den „Heißen Bischof“, einen Punsch nach einem Rezept aus dem 18. Jahrhundert.

Am Samstag, 16. Dezember, um 14.30 Uhr startet der Weihnachtsmarkt in Gottesgrün im Dorfgemeinschaftshaus mit einer kleinen Andacht, bevor man gemeinsam mit den Gästen die 20. Auflage des Marktes feiert, auf dessen Historie in einer Ausstellung im Feuerwehrhaus zurückgeschaut wird.

Viele Vereine und Einwohner aus Triebes organisieren für Sonntag, 17. Dezember, von 14 bis 20 Uhr einen kleinen Weihnachtsmarkt im Ort, dessen Erlös später zwischen der Grundschule und dem Kindergarten im Ort aufgeteilt werden soll.

Mit Klängen der Schalmeien-Oldies aus Auma soll am Sonntag, 17. Dezember, um 14 Uhr der Weihnachtsmarkt auf dem Markt in Auma eröffnet werden. Der Weihnachtsmann hat seinen Besuch angekündigt und ein Puppentheater spielt auf. Außerdem sind unter anderem ein Weihnachtskonzert, ein kleiner Bücherbasar, ein nostalgisches Dampf-Karussell und Musik geplant.

Bereits am Samstag, 16. Dezember, um 17 Uhr wird im Kreuzgewölbe in Langenwolschendorf die Weihnachtsausstellung mit Bildern von Friedrich Reimann eröffnet. Der Weihnachtsmarkt öffnet dann am Sonntag, 17. Dezember, von 13 bis 18 Uhr seine Tore. Er wird von Vereinen und Einrichtungen des Ortes organisiert. Der Weihnachtsmann hat sich auch angekündigt.