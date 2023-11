Diese Bäckereien in der Region machen preisgekrönte Stollen

Von links: Tim Lukas (Bäckerei Lukas in Weida), Prüfer Daniel Plum vom Deutschen Brotinstitut, Paul Treibmann (Bäckerei Mario Treibmann in Wildetaube), Sandra Wuthnow (Bäckerei Gießler in Greiz). Innungsobermeister Michael Möbius (Bäckerei Möbius in Gera) und Gerhard Junghans (Bäckerei Junghans in Wünschendorf) nach der Stollenprüfung.

Greiz/Wildetaube. Das Deutsche Brotinstitut hat geprüft: Hier gibt es die besten Stollen im Landkreis Greiz und dem Altenburger Land.

Vielleicht nichts gehört zur Weihnachtszeit mehr dazu als der Stollen. Traditionell nutzt das Deutsche Brotinstitut daher die Zeit für seine diesjährigen Stollenprüfung der Bäcker- und Konditoreninnung Ostthüringen – in diesem Jahr übernahm Prüfer Daniel Plum die geschmackvolle Aufgabe. Die Prüfung findet seit 32 Jahren statt und ist eine freiwillige Selbstkontrolle für jeden Betrieb.

Neun Betriebe aus dem Innungsgebiet machten mit und reichten 25 Stollenproben ein, teilt die Handwerkskammer für Ostthüringen mit. Kriterien für die Bewertung durch den Prüfer sind neben dem Aussehen und der Form des Stollens vor allem der Geschmack, das Aroma und die Beschaffenheit. Getestet wurden in diesem Jahr neben den bekannten Rosinenstollen, Weihnachtsstollen, Mandelstollen und Quarkstollen unter anderem auch Nougatstollen, Mohnstollen, Dinkelstollen, Marzipanstollen sowie Stollenkonfekt. Ganz neu dabei war auch ein Butterstollen-Filet in quadratischer Form ohne Rand- und Endstücke.

Das Ergebnis konnte sich sehen lassen, schreibt die Handwerkskammer. 20 der kontrollierten Stollen erhielten die Noten sehr gut und fünf die Note gut.

Stollen aus dem Landkreis Greiz und dem Altenburger Land besonders gut

Die noch bessere Nachricht: Gleich zehn Mal wurde eine Goldmedaille vergeben, die es für Stollen/Betriebe gibt, die bereits im dritten Jahr in Folge mit „sehr gut“ ausgezeichnet wurden, also gleichbleibend hohe Qualität liefern.

Preisgekrönte Stollen kann man demnach bei der Bäckerei Möbius in Gera kaufen, die gleich dreimal Gold erhielt, bei der Bäckerei Hübner in Vollmershain (zweimal Gold), bei der Bäckerei Steffi Reichardt in Löbichau (zweimal Gold), der Bäckerei Mario Treibmann in Wildetaube, der Bäckerei Lukas in Weida und der Bäckerei Junghans in Wünschendorf, die jeweils einmal Gold erhielten.

Stollen sollen nicht teurer werden

Doch nicht nur die reine Bewertung stand im Mittelpunkt der Prüfung. So hatte der Prüfer jede Menge wertvolle Tipps für die Bäcker parat und gab Hilfestellung bei einer noch besseren Zusammensetzung der beliebten Backwaren in der Weihnachtszeit.

Und noch eine gute Nachricht: „Trotz gestiegener Personalkosten und immer noch hoher Energiepreise hält das Gros der Bäcker die Preise für den beliebten Stollen in diesem Jahr stabil“, so Innungsobermeister Michael Möbius. Ob der eigene Lieblingsbäcker mit seinen Stollen an der Prüfung teilgenommen hat und wie er abschnitt, können interessierte Kunden bereits auf der Internetseite des Brotinstituts www.brotinstitut.de nachlesen. Dort finden sich auch ältere Prüfungsergebnisse zum Beispiel für Brötchen oder Brot.