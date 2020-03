Digitaler Glücksfall in Greiz, Frust in Zeulenroda-Triebes

Nein, bedrückt sei er nicht. Aber die Ereignisse der letzten Tage hätten an den Kräften gezehrt, sagt Jens Dietzsch, Leiter des Ulf-Merbold-Gymnasiums in Greiz. Für 554 Schüler den Unterricht außerhalb der Schule zu organisieren, ist eine Herausforderung. Doch für das Greizer Gymnasium stellt sich die Arbeit als digitale Pilotschule in Corona-Krisenzeiten als Glücksfall heraus. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Am Wochenende mit dem Mathelehrer per Videokonferenz

„Wir haben mit den Neunten begonnen. Die Schüler sind technisch ausgerüstet für einen Unterricht via iPad. Parallel dazu bekamen die Zwölftklässler die Möglichkeit, per Videokonferenz am Wochenende mit ihrem Mathelehrer zu kommunizieren und Fragen zu stellen“, sagt Dietzsch. Eine große Vorklausur sei extra auf den Montag vorverlegt worden. Die Abiturvorbereitungen unter den jetzt erschwerten Bedingungen sind für alle Seiten nicht leicht. „Deshalb haben wir am Samstag und Sonntag das freiwillige Angebot gemacht, für die die Fragen hatten“, sagt Dietzsch.

Am Dienstag wurden im Testlauf die ersten Stunden via Medien ausprobiert - als Anschauung für die nächsten Tage, was geht, was nicht. Der Lehrer arbeitet an der Tafel, wird dabei gefilmt und kann die Schüler sehen via iPad. So kann man komplexe Sachverhalte herstellen und ableiten, seine Fragen stellen wie im Unterricht.

Sich drücken, geht nicht

Das alles aber setzt das Selbststudium voraus. Die Aufgaben, die die Lehrer an die Schüler übermitteln, müssen abgearbeitet werden, sonst funktioniert gar nichts. Das Greizer Gymnasium hat dafür auf der Homepage Bereiche eingerichtet, zu denen Schüler und Eltern Zugang haben und wo Materialien verteilt werden. Und die Lehrer legen fest, wann die fertigen Lösungen eingereicht werden müssen. Sich drücken, geht also nicht.

Dietzsch will das Videosystem schrittweise ausrollen. Eine Expertenfirma habe bis zum Sommer das System kostenlos zur Verfügung gestellt, sagt Dietzsch, so dass bis dato auch Onlineschulungen möglich sind. Mit den Zwölften gehe es los, um per Video auf das Abi vorbereiten zu können. Dann sind die Neuntklässler dran, die bereits mit iPad ausgestattet sind, dann die Zehnten wegen ihrer Prüfungen – und so weiter. „Wir können nicht zaubern“, sagt der Schulleiter und „haben das Beste rausgeholt“.

Gymnasium in Zeulenroda sieht Nachholbedarf bei digitalem Lernen offenbart

Auch das Schiller-Gymnasium in Zeulenroda-Triebes ist eine von 20 digitalen Pilotschulen in Thüringen. "In der gegenwärtigen Situation zeigt sich aber, dass es noch großen Nachholbedarf bei der Digitalisierung gibt", sagt Schulleiter Thomas Müller. So könne die Thüringer Schulcloud - eine einheitliche digitale Lernplattform, die an den Pilotschulen getestet wird - bis heute nicht eingesetzt werden. Erst habe es Probleme mit dem Datenschutz gegeben, dann seien Probleme bei der Administration hinzu gekommen. "Es zeigt sich, dass wir erst am Anfang einer Entwicklung stehen. Für die aktuelle Situation reichen die digitalen Möglichkeiten einfach noch nicht aus", sagt Müller. Bildungsminister Helmut Holter (Linke) empfahl in einer Videobotschaft vom Montag, die Schulcloud für möglichst viele Schulen freizuschalten.

Lehrer und Schüler stehen am Schiller-Gymnasium seit Dienstag in dauerhaftem E-Mail-Kontakt. Die Kommunikation über die Dienst-Email für Lehrer ist vom Bildungsministerium empfohlen wurden. "Viele Lehrer haben das bereit vor der Krise so gehandhabt", sagt Müller. Die Schüler hätten nun am Montag Aufgaben bis zum Ende der Woche erhalten.

Einzelne Leuchttürme digitalen Lernens

Kommunikationswege wie Dienste wie Whats App sind aufgrund von Datenschutzbedenken nicht erlaubt. "Auch wenn der breite und einheitliche Einsatz digitaler Plattformen noch fehlt, gibt es an unserer Schule digitale Leuchttürme", sagt Müller. So stellen einzelne Lehrer Arbeitsmaterialien und Videos über private Clouds wie One-Drive zur Verfügung. Eine Lehrerin aus dem Fach Wirtschaft und Recht habe mit Schülern am Dienstag erfolgreich eine Video-Schalte durchgeführt. "Viel hängt vom individuellen Einsatz der Lehrer ab. Es fehlt aber eine einheitliche Plattform", so Müller.

Kommerzielle Plattformen bieten Dienste kostenlos an

An der Regelschule "Georg Kresse" in Triebes wünscht man sich, dass der Digitalpakt auch im ländlichen Raum vorangetrieben wird. "Viel hängt jetzt vom Engagement einzelner Lehrer ab", sagt Schulleiterin Undine Schröder. Sie nutzen mitunter kommerzielle Lernplattformen, die ihren Service in der Zeit der Schulschließungen derzeit kostenlos anbieten. Über die Seite Bettermarks können Lehrer die Lösungen der Schüler für Mathe-Aufgaben beispielsweise in Echtzeit nachvollziehen. Die Schüler hätten jetzt fachübergreifend Aufgaben erhalten, die sie bis zu den Osterferien lösen sollen. Diese sind auch über die Homepage der Schule abrufbar. "In Fächern, wo es möglich ist, holen wir auch die Eltern mit ins Boot. Selbst geschriebene Erzählungen im Fach Deutsch können zum Beispiel auch von den Eltern abgehört werden", sagt Undine Schröder.

Was soll man zuerst tun?

In der Regelschule Greiz-Pohlitz ist der Ablauf organisiert: Elternbrief raus, Betreuung für ein Kind gesichert, Aufgabenpakete an 233 Schüler verteilt. Wie Schulleiterin Heide Enders sagte, würden weitere Aufgaben über die Homepage eingestellt und gegebenenfalls auch Lösungen. Die Zehntklässler halten per Mail oder Telefon Kontakt mit ihren Lehrern – dann sollte die Prüfung gelingen.

Mittendrin in der Organisation haben wir Jörg Heinig von der Elstertalschule Greiz erwischt. „Von einem zum nächsten“, wenn man in einer Verantwortungsposition sei, müsse man darüber nachdenken, was man zuerst tun soll, als Mitarbeiter weiß man nicht, was zu tun ist.“ Es ist eine Umbruchsituation und die müsse so geordnet wie möglich sein. Mit 360 Schülern von der ersten bis zur zwölften Klasse seien unterschiedliche Lernbedürfnisse zu befriedigen. Aufgaben seien durch die Lehrer ausgehändigt worden, mehr Futter gebe es in den nächsten Tagen, sagt Heinig. Für die Abiturienten sieht Heinig weniger Probleme, außer, dass die Rahmenbedingungen noch unklar sind. Keiner wisse, wann die Prüfungen überhaupt stattfinden. Bildungsminister Helmut Holter teilte in seiner Videobotschaft am Montag mit, dass es das erklärte Ziel sei, alle Prüfungen stattfinden zu lassen. Zur Not müsse man die Prüfungen später stattfinden lassen und die Einschreibefristen an den Universitäten verlängern.