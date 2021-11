Doppelkonzert in Greiz und Reichenbach

Greiz/Reichenbach. Die Vogtland Philharmonie führt ihr November-Sinfoniekonzert auf.

Die Vogtland Philharmonie wird auch ihr November-Sinfoniekonzert in einer Doppelausgabe spielen.

Diese findet an diesem Mittwoch, 10. November, im Neuberinhaus Reichenbach sowie am Freitag, 12. November, in der Vogtlandhalle Greiz statt. Beginn ist um jeweils 16 und 19.30 Uhr – der Einlass im Neuberinhaus ist in der kalten Jahreszeit ab 14.30 Uhr wieder oben am Kasseneingang.

Während in Greiz noch „3G“ gelten wird, wurde für die sächsische Seite bereits „2G“ verfügt. Hier haben nur geimpfte und genesene Personen nach Vorlage des entsprechenden Nachweises Zutritt. Ausnahmen gibt es bei Vorlage des Schülernachweises für Kinder und Jugendliche, die der regelmäßigen Testpflicht in Schulen unterliegen, sowie für Menschen, die nicht geimpft werden können. Diese erhalten nebst entsprechender Bescheinigung auch mit negativem Testnachweis Zutritt, heißt es.

Soloharfenistin aus Wien dabei

Erfreulicheres bietet der Blick auf das Programm. Hier findet man Ottorino Respighis „Antiche danze ed arie Suite Nr. 1“, Nino Rotas Konzert für Harfe und Orchester sowie Antonín Dvořáks „Sinfonie Nr. 5 F-Dur op. 76“. Als Solistin des Harfenkonzertes konnte die Philharmonie mit Anneleen Lenaerts die Soloharfenistin der Wiener Philharmoniker gewinnen.

Die Konzerteinführungen mit Michael Pauser finden jeweils 45 Minuten vor Beginn in den großen Sälen statt. Tickets zu 25 Euro (im Abo 17 Euro) gibt es in der Tourist-Information Reichenbach unter Tel. 03765/3259240, in der Vogtlandhalle unter Tel. 03661/62880 und der Tourist-Information Greiz unter Tel. 03661/689815.