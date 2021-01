Drei Feuerwehren bei Brand im Einsatz - Mit 2,8 Promille in den Gegenverkehr

Gartenlaube brennt in Greiz vollständig aus: Drei Feuerwehren im Einsatz

Die Feuerwehren Greiz, Moschwitz und Raasdorf wurden am Samstagabend gegen 21:30 Uhr zu einem Gartenlaubenbrand in Greiz alarmiert. Auf Höhe der Plauenschen Straße/ Einmündung Mylauer Straße brannte eine am Hang befindliche Gartenlaube vollständig aus. Die Brandursache ist bisher unbekannt. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die in diesem Bereich verdächtige Personen festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Greiz zu melden.

Mit 2,8 Promille in den Gegenverkehr

Gegen 17.15 Uhr ereignet sich auf der B92 Höhe Hohenölsen ein Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger VW-Fahrer kam beim Abbiegen in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit einem 53-jährigen Hyundai-Fahrer. Bei dem VW-Fahrer wurde während der Unfallaufnahme erheblich Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab 2,8 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Zeugen nach versuchten Diebstahl in Wünschendorf gesucht

Ein bis dato unbekannter Täter drang am frühen Samstagmorgen gegen 2.25 Uhr in ein Geschäftsraum eines Ladens in der Geraer Straße in Wünschendorf ein. Er wurde vermutlich beim versuchten Diebstahl gestört und flüchtete unerkannt. Es entstand lediglich Sachschaden an der eingeschmissenen Fensterscheibe. Zeugen, die sachdienliche Hinweis zum Täter geben können, werden gebeten sich ebenso bei der Greizer Polizei zu melden.

Alkohol- und Drogenfahrten: Bei Flucht gegen Polizeiauto

Am frühen Samstagmorgen gegen 1.37 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 18-jährigen Simson-Fahrer. Er versuchte noch zu flüchten. Dabei fuhr er leicht gegen den Streifenwagen. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 1,26 Promille festgestellt. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Freitag gegen 14 Uhr wurde ein 34-jähriger Seat-Fahrer in der Brauereistraße in Greiz kontrolliert. Ein Drogenvortest reagiert auf Methamphetamin positiv. Ihm wurde daher Blut entnommen. Er hat nun mit einer Geldbuße von mindestens 500 Euro zu rechnen.

Geraer Polizisten kontrollierten am Samstagabend gegen 19:45 Uhr in Seelingstädt einen 38-jährigen VW-Fahrer. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 1,5 Promille festgestellt. Mit ihm wurde eine Blutentnmahme durchgeführt. Seine Führerschein wurde sichergestellt.

