Lotta entdeckte die Sternsinger aus Schnee in Greiz.

Greiz In Greiz-Moschwitz sind drei Schnee-Könige als Sternsinger mit einer Spendenbüxe aufgestellt

Drei Könige aus Schnee geformt sammeln in Greiz spenden

Diese drei Könige aus Schnee geformt sind in Greiz-Moschwitz als Sternsinger mit Büchse “unterwegs”. Lotta entdeckte sie am Kreisel während eines Spaziergang mir ihrer Mutti. Ob allerdings bisher Spenden in den Büchsen gelandet sind, konnte noch nicht ermittelt werden. Wer diese Idee hatte ist bisher auch nicht bekannt, vermutet wird eine Bürgerin des Dorfes.