Drogengeschäft in Zeulenroda-Triebes geplatzt

Zeulenroda-Triebes. Ein Mann sitzt nun in Haft, gegen Verfahren zwei weitere Männer und eine Frau ermittelt nun die Kripo.

Die Polizei deckte Donnerstagmittag ein Drogengeschäft in der Kirchstraße in Zeulenroda-Triebes auf, an dem vier Personen (32/m, 34/m, 39/w, 40/m) beteiligt waren. Bei der Wohnungsdurchsuchung beim 40-Jährigen wurden ca. 13 Gramm Crystal, eine Schreckschusswaffe und mehrere hundert Euro Bargeld festgestellt und beschlagnahmt.

Der 40-jährige Haupttäter wurde laut Polizei noch am selben Tag festgenommen. Bei der Haftvorführung wurde gegen den 40-Jährigen Haftbefehl erlassen, so dass er nun im Gefängnis sitzt. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen gegen alle vier Täter übernommen. Diese dauern gegenwärtig noch an.

