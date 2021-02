Greiz-Obergrochlitz. Zudem werden Wege gesucht, die maroden Wege zu sanieren. Der Ortsteilrat will am Wochenende informieren.

Eichleite in Greiz wird vielleicht ans Gasnetz angeschlossen

Die Einwohner der Eichleite in Greiz-Obergrochlitz können sich Hoffnung machen, dass ihr Wohngebiet an das Gasnetz angeschlossen und vielleicht die Straßen ausgebaut werden. Am Wochenende 27. und 28. Februar wollen die Mitglieder des Ortsteilraten Informationsbesuche bei den Hauseigentümern durchführen, um eventuelle Fragen zu klären.