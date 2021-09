Steffen Schürer, Kreisjugendwart aus Zeulenroda, schreibt in seinem Wort zum Sonntag, warum man sich gegen Resignation wehren sollte.

Die Wetterprognose lässt Furchtbares erahnen. Von einem vorzeitigen Herbstbeginn ist die Rede, Dauerregen und unterkühlte Temperaturen mitten im August. Kann man da ein Kindercamp mit über 80 Kindern und Mitarbeitern stattfinden lassen?

Bereits im Vorfeld rufen mich besorgte Eltern an, ob wir unter solchen Umständen wirklich mit den Kindern zelten wollen. Natürlich stellen wir uns auch im Mitarbeiterteam diese Frage. Doch alle sind sich einig, dass wir nicht jammern und resignieren. So beginnt das Camp wie gemeldet: kalt und regnerisch, aber die motivierte Stimmung des Teams überträgt sich sofort auf die Kinder.

Während der Camp-Woche erfahren die Kinder auch etwas über den berühmten König David. Als junger Hirtenbursche wird er von Gott erwählt und überraschend zum König von Israel gesalbt. Dabei wird in der Bibel erzählt, dass der Geist Gottes über ihn kommt, während der alte König Saul von einem bösen Geist gequält wird.

Was sich im ersten Moment vielleicht nach Hokuspokus anhört, ist unserem Alltag bei genauer Betrachtung gar nicht so fern. Da sind wir schnell am Meckern und Murren, wenn etwas nicht so läuft, wie wir uns das wünschen. Man könnte sagen: Da weht kein guter Geist. Und wenn ich mich nur den Gedanken aussetzte, die da Resignation und Angst heraufbeschwören, dann kann ich mich auch davon gefangen nehmen lassen.

Dann tut es gut, wenn mal ein anderer Wind weht, wenn ein Geist herrscht, der den Frieden und das Miteinander sucht, wenn die Gedanken nicht um die Ängste kreisen, sondern mit Freude und neuem Mut gefüllt sind. So stelle ich mir Gottes Geist vor.

Auf dem Kindercamp haben wir erleben dürfen, dass Erstaunliches möglich ist, wenn trotz widriger Umstände ein guter Geist herrscht.