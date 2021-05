Einbruch in Turnalle in Greiz

Greiz. Die Turnhalle in Greiz wird derzeit als Lager genutzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zwischen Montag und Dienstag brachen unbekannte Täter in die Turnhalle Zaschberg ein, die derzeit als Lager genutzt wird. Nach einem ersten Überblick wurde laut Polizei nichts entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit der Polizeiinspektion Greiz unter Telefon: 03661 6210 in Verbindung zu setzen.

Mit 1,6 Promille im Straßenverkehr unterwegs

Die Verkehrskontrolle eines Mercedes Daimler am Dienstagabend hat für den 55-jährigen Fahrer eine Anzeige zur Folge. Während der Verkehrskontrolle in Haselbach vernahmen die Beamten nach eigenen Angaben starken Alkoholgeruch. Ein Test zeigte einen Wert von über 1,6 Promille an. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsschild beschädigt

Wie die Polizei erst jetzt erfuhr, beschädigte zwischen dem 26. und 27. April ein unbekanntes Fahrzeug ein Verkehrsschild "Verbot der Einfahrt" im Bereich Eichplatz/Untere Gasse in Auma-Weidatal. Ohne sich um den Schaden zu kümmern entfernte sich der Unfallverursacher, berichtet die Polizei. Hinweise zu flüchtigen Fahrzeuge nimmt die Polizeiinspektion Greiz unter Telefon: 03661 6210 entgegen.