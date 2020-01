Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Die Bürgerbüros in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf sind in den kommenden Wochen außerplanmäßig geschlossen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eingeschränkte Öffnungszeiten in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

Die Bürgerbüros der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf sind in den kommenden Wochen nur eingeschränkt geöffnet. Grund dafür sei ein Personalengpass, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Das Bürgerbüro in der Straße der Einheit 6 in Mohlsdorf sei am Donnerstag, 30. Januar, von 14 bis 18 Uhr, am Donnerstag, 6. Februar, von 14 bis 18 Uhr, am Freitag, 7. Februar, von 9 bis 12 Uhr und am Donnerstag, 13. Februar, von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Außerplanmäßig geschlossen sei das Mohlsdorfer Bürgerbüro am Dienstag, 28. Januar, Freitag, 31. Januar, Dienstag, 4. Februar, Dienstag, 11. Februar, und Freitag, 14. Februar.

Individuelle Terminabsprachenmöglich

Das Bürgerbüro am Steinberg 1 in Teichwolframsdorf sei am Dienstag, 28. Januar, Dienstag, 4. Februar, und Dienstag, 11. Februar jeweils von 14 bis 18 Uhr sowie am Freitag, 14. Februar, von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Außerplanmäßig geschlossen sei es am Donnerstag, 30. Januar, Freitag, 31. Januar, Donnerstag, 6. Februar, Freitag, 7. Februar, und Donnerstag, 13. Februar.

Individuelle Terminabsprachen könnten unter Telefon 03661/453020 vereinbart werden, heißt es abschließend in der Mitteilung.