Eishalle in Greiz eröffnet erst im Dezember die Saison

Die Greizer Eishalle wird in diesem Jahr erst im Dezember in die Saison starten. Grund dafür ist die Verlängerung der Körperweltenausstellung in der Eishalle, die schon Zehntausende Besucher angelockt hat. Sie läuft noch bis 8. November.

Die Öffentlichkeit soll nun mit dem Eislaufen am Donnerstag, 3. Dezember, starten können, sagt Eishallenchef Wolfgang Seifert. Die Entscheidung, die Saison zu verschieben, sei den Beteiligten sehr schwer gefallen, er halte sie angesichts der vielen Besucher der Körperweltenschau aber für richtig. „Die Stadt hat viel davon, auch beispielsweise die Einzelhändler und Gastronomen“, sagt Seifert.

Preise bleiben die gleichen wie im Vorjahr

Ohnehin sei der Zeitraum zwischen Körperwelten-Ende und Saison-Beginn „eine enge Schiene“, so Seifert. Schließlich müsse die große Ausstellung erst abgebaut und abtransportiert, die Halle heruntergekühlt und das Eis erzeugt werden. Für die Menschen, die in der Eishalle trainierten – neben den Eisschnellläufern des TSV Vorwärts Mylau oder den Eiskunstläufern vom Hainberger SV – werde man versuchen, Trainingszeiten auch vor dem offiziellen Start zu ermöglichen. Das komme aber auch auf die Witterungsbedingungen an.

Noch bis zum 8. November ist die Körperweltenschau in der Eishalle zu sehen. Foto: Tobias Schubert

Geschraubt wird, zumindest für diese Saison, an den Öffnungszeiten. Montag bis Mittwoch werden zu Vereinstagen, das ist ein Tag mehr als im vergangenen Jahr. Donnerstags ist ab 17 Uhr geöffnet, freitags ab 14 Uhr, samstags ab 12 Uhr und sonntags ab 10 Uhr. Die Schließzeit ist an allen Tagen um 21 Uhr, abweichende Öffnungszeiten gelten an Feiertagen. Während der Ferien in Thüringen und Sachsen ist die Eishalle täglich von 10 bis 21 Uhr offen. Die Eintrittspreise bleiben die gleichen wie im vergangenen Jahr. Schulklassen können weiterhin nach Anmeldung auch vormittags aufs Eis.

Einige Einschränkungen gibt es auch durch die Auflagen aufgrund der Corona-Pandemie, ein Hygieneschutzkonzept wird gerade erarbeitet. Die Eisdisco wird in diesem Jahr ausfallen genauso wie der Kindereisfasching. Auch einen Weihnachtsmannbesuch wird es nicht geben. Auch die Fotos mit dem Mitarbeiter im Pinguin-Kostüm sind in diesem Jahr nicht möglich. „Wir denken, dass es durch die Pandemie keine größeren Einschränkungen bei uns geben wird, außer vielleicht zu den Stoßzeiten während der Weihnachtsferien“, ergänzt Jan Fleischer. Er ist Leiter des Bäderkomplexes Greiz und wird ab Januar auch Leiter der Eishalle – Wolfgang Seifert geht in den Ruhestand.

Eissportler hätten sich früheren Start gewünscht

Die verkürzten Trainingszeiten durch die verschobene Saisoneröffnung hätten natürlich einen Einfluss auf die Eisschnellläufer, sagt Gabriele Förster, Vorsitzende des TSV Mylau, vor allem auf die jüngeren Sportler. „Je länger man auf dem Eis testet, desto mehr kann man seine Technik verbessern.“ Zwar trainiere man mit Skatern auf der Rollbahn, aber zum einen sei das aus Wetter- und Helligkeitsgründen bald keine Option mehr, zum anderen habe man mit Schlittschuhen natürlich ein anderes Gefühl. „Wir wären schon glücklicher gewesen, wenn die Eishalle ganz normal geöffnet hätte“, gibt sie zu, betont aber auch, dass die Situation außerhalb der Corona-Pandemie noch schlimmer gewesen wäre, da es derzeit sowieso keinen geregelten Wettkampfbetrieb gebe. Für die Mylauer Eisschnellläufer komme noch hinzu, dass auch die Eishalle in Chemnitz derzeit erneuert werde, die Eisschnelllaufbahn gesperrt ist. Deswegen müssen die Sportler derzeit auch Erfurt ausweichen, wo nur am Wochenende Trainingszeiten möglich waren.

Archivfoto: Eine Teilnehmerin bei den Kreisjugendspielen Anfang 2020. Durch die Corona-Pandemie ist derzeit noch unklar, ob in nächster Zeit Wettkämpfe organisiert werden können. Foto: Tobias Schubert

Jeannette Völker von den Eiskunstläufern des Hainberger SV stimmt ihrer Kollegin aus Mylau zu: „Wir hätten uns schon gewünscht, früher auf das Eis zu dürfen.“ Durch die Corona-Pandemie sei die gesamte Saison für die Hainberger Sportler, wie auch für viele andere Sportvereine, schmerzlich. Nachdem die Greizer im März vom Eis gingen, schlug Corona zu. Bis man wieder in das Balletttraining einsteigen konnte verging auch nach der Zwangspause im Frühjahr einige Zeit, danach mussten zuerst Hygieneschutzkonzepte erarbeitet werden. Selbst wenn man für ein paar Termine im November nach Schönheide ausweichen könne, wofür der Vereinsleitung Dank gelte: „Ich befürchte, dass wir in dieser Saison nicht wirklich wettkampffähig sein werden“, sagt Völker. Zwar habe man sich anderweitig getroffen und gerade mit den Kindern natürlich auch Aktionen veranstaltet, das Training fehle in der Wettkampfvorbereitung aber.