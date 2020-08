Elf Künstler bei der kulturellen Einkaufsnacht in Reichenbach

Die Band No King. No Crown spielt in Reichenbach.

Reichenbach. Zum „Happening to go“ wird am 14. August in die Reichenbacher Innenstadt eingeladen.

Wieder mehr Leben und Musik in der Reichenbacher Innenstadt, das verspricht das „Happening to go“ am Freitag, 14. August. Ab 17 Uhr erwartet die Besucher eine musikalische Einkaufsnacht und viel Musikgenuss im Vorübergehen.

An fünf Orten in der Innenstadt spielen insgesamt elf Bands und Solokünstler Straßenmusik und versüßen den Einkaufsbummel. Das „Happening to go“ ist ein Gemeinschaftswerk von City-Management, Stadtverwaltung und Gewerbeverein. Gefördert wird die Veranstaltung durch die Kulturstiftung Sachsen im Rahmen der Kleinprojektförderung.

Viele Gewerbetreibende in der Innenstadt haben für den Freitagabend besondere Aktionen geplant, länger geöffnet oder bieten kleine Köstlichkeiten an. Dazwischen spielen die Musiker in der Marktstraße, an der Post, am Kölbelschen Eck, auf der Zwickauer Straße und an der Kreuzung von Weinholdstraße und Zenkergasse. Hier können die Menschen auch mit gebührendem Abstand pausieren, der Musik lauschen und den Abend genießen.

Erste Akkorde um 17.20 Uhr

Am oberen Ende der Zenkergasse spielen Loni Lila und Fee. In der Marktstraße erwarten die Besucher Mayberg und Ostückenberg. Am Kölbelschen Eck musizieren Weltwärts und Sem Seiffert. Mitten in der Fußgängerzone Zwickauer Straße warten Stereochemistry und No King. No Crown auf die Zuhörer. Vor der alten Post gibt es zur Einkaufsnacht drei Acts zu erleben. Den Anfang macht die Plauener Band Zami, gefolgt von Fluse und Peter Piek.

Die ersten Akkorde des Abends erklingen 17.20 Uhr vor der Alten Post, an der Peter Piek auch bis 21.50 Uhr den Freitag ausklingen lässt.

Während der Veranstaltung müssen sich die Besucher an die Verhaltens- und Hygieneregeln halten.

Weitere Informationen finden sich auf den Flyern in den Geschäften der Innenstadt, unter www.dein-reichenbach.de oder auf Facebook.