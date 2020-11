Elsterradweg wegen Baumaßnahmen gesperrt

Am Montag, dem 23. November, beginnen an der Talsperre Greiz-Dölau die Baumaßnahmen zur Verbesserung der Hochwassersicherheit, das teilte die Thüringer Fernwasserversorgung mit. Die Maßnahmen erfolgen etappenweise und beginnen am Nebendamm der Stauanlage.

Etwa zeitgleich wird zur Vorbereitung der Arbeiten am Hauptdamm ein Mittelspannungskabel verlegt. Mit Beginn der Baumaßnahmen wird der Elsterradweg im kompletten Bereich des Nebendamms zwischen Noßwitz und der Schaltis-Insel gesperrt. Die Umleitung für Radfahrer erfolgt über die Bundesstraße 92.

Eine bauzeitliche Absenkung des Stauspiegels ist derzeit nicht geplant. Im Februar 2021 soll planmäßig mit der Hauptbauleistung am Hauptdamm begonnen werden. Zur Herstellung eines überströmbaren Hauptdammes werden im Bereich der Dammkrone sogenannte geosynthetische Betonmatten aufgebracht. Bei dieser Form des Erosions- und Böschungsschutzes werden maßgeschneiderte röhrenförmige Gitterraster mit fließfähigem Beton verfüllt. Dadurch entsteht eine monolithische, fugenlose Betonmatte, die auch komplexere morphologische Oberflächen zuverlässig abdichtet.

Im Zuge der Baumaßnahmen werden die bestehende Infrastruktur sowie vorhandene Mess- und Kontrolleinrichtungen am Hauptdamm erneuert und angepasst. Der Entnahmeturm wird ebenfalls saniert und ertüchtigt. Die Maßnahmen dienen der Sicherung des Absperrbauwerks gegenüber Hochwässern der Weißen Elster jenseits des Bemessungshochwassers. Am Nebendamm wird eine neue Hochwasserentlastungsanlage in Form einer rund zehn Meter breiten Dammscharte geschaffen. Diese erfülle eine doppelte Funktion: Zum einen können Hochwässer aus dem Eigeneinzugsgebiet der Talsperre planmäßig und schadlos in die Weiße Elster abgeführt werden, zum anderen erfolgt über dieses Bauwerk bei extremen Hochwässern des Flusses die planmäßige Auffüllung des Stauraums bis zum Wasserspiegelausgleich und im Extremfall auch bis zur Ableitung über den überströmbar ausgebildeten Hauptdamm.

Die Bauarbeiten am Nebendamm sollen bis Februar 2021 beendet sein, die Arbeiten am Hauptdamm können voraussichtlich im September 2021 abgeschlossen werden.

Die Talsperre Greiz-Dölau wurde in den Jahren 1949 bis 1954 durch den Weiße-Elster-Verband als „Speicher Greiz-Dölau“ errichtet. Die Stauanlage liegt in einer ehemaligen Flussschleife der Weißen Elster und dient im Falle der Hoch- und Niedrigwasserführung des Flusses der Speicherung und Bereitstellung von Brauchwasser für das angrenzende Chemiewerk. Früher diente sie auch der Trinkwasserversorgung der Stadt Greiz.