Berga. Geschichtsunterricht mal anders: Eltern und Großeltern berichten in Berga von ihrem Leben in der DDR

Geschichtsunterricht mal anders Eltern und Großeltern berichten in Berga von ihrem Leben in der DDR

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eltern und Großeltern berichten in Berga von ihrem Leben in der DDR

30 Jahre ist der Mauerfall her. Die Schüler der zehnten Klasse, die sich in einem Raum der Regelschule in Berga versammelt haben, kennen die DDR nur noch von Hören-Sagen. Sie haben die Zeit, in der eine Grenze Deutschland in zwei Teile teilte, nicht mehr miterlebt. Sie wissen maximal aus ihrem Elternhaus, wie es war in der DDR aufzuwachsen, wenn es dort überhaupt zur Sprache kommt. Viele Aspekte zwischen Mangelwirtschaft und Grenzen, durch die ein großer Teil der Welt nicht besucht werden konnte, können ohne eigene Erfahrungen kaum mehr nachvollzogen werden.

Das war für die Lehrerin Stefanie Morgner von der Bergaer Regelschule Anlass, einen Versuch zu unternehmen, das zu ändern. Um ihren Schülern zumindest einen kleinen Eindruck zu geben, wie das Leben in der DDR war, hat sie Zeitzeugen in die Regelschule eingeladen, die davon berichten sollen. Sie sind Eltern und Großeltern von einigen der Regelschüler im Raum und leben in oder in der Umgebung von Berga.

Die Zeitzeugen in der Regelschule, die alle aus Berga stammen und Eltern und Großeltern von einigen der Schüler sind. Foto: Tobias Schubert

Schnell wird klar: So richtig als ein Land sehen die Zeitzeugen Deutschland noch nicht, selbst drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall. „Finden Sie, dass es heute noch Unterschiede gibt?“, will eine Schülerin ziemlich zum Ende des Gespräches wissen. Ja, sind sich die Zeitzeugen einig, das sehe man beispielsweise schon an den Unterschieden im Lohn und anderen Dingen. Zudem habe vor allem kurz nach der Wende in den Köpfen vieler Westdeutscher ein völlig falsches Bild der DDR vorgeherrscht, wie sie bei ersten Kontakten feststellen mussten. „Wir haben nicht gehungert, haben nicht in Gefangenschaft gelebt“, erklärte Regina Schwarzenberger den Schülern. „Das haben wir so nicht erlebt“.

Verhältnis bleibt ambivalent

Deutlich wird auch: Das Verhältnis zur DDR ist bis heute ambivalent. Beredetes Beispiel ist die Mangelwirtschaft. Natürlich habe es nicht alles gegeben und man habe zum Teil jahrelang auf Dinge warten müssen, aber „was es gab, hatte Qualität“, so Dirk Finsterbusch. Das habe sich schon daran gezeigt, dass viele Dinge in die BRD exportiert worden seien. Zudem habe man vieles auch einfach mehr geschätzt, weil man lange darauf warten musste. Und zu Weihnachten habe es eben viel mehr selbstgemachte Dinge gegeben anstatt sie zu kaufen und sich der Reizüberflutung der Konsumgesellschaft auszusetzen. Alles gut sei es aber natürlich in der DDR auch nicht gewesen. Die heutige Reisefreiheit zum Beispiel wolle sie nie wieder aufgeben, so Petra Fogel. Auch die Bevorzugung von Parteimitgliedern bei Jobs in Leitungspositionen, beim Urlaub und anderen Dingen sei genauso abzulehnen wie die Repressalien, die man erleben musste, wenn man nicht mit dem System einverstanden war und diese Meinung auch laut äußerte.

Einig sind sich die Zeitzeugen am Ende trotzdem: Auch wenn zur Wendezeit und in den Jahren danach viele Fehler geschehen seien, der „Westen“ der DDR „übergestülpt worden sei“, wie es Dirk Finsterbusch ausdrückt, die Uhr zurück drehen wollen sie nicht. „Das, was ich jetzt mache, hätte ich in der DDR nicht machen können“, meinte Jeanette Fogel, die sich dennoch manche der Aspekte aus der Zeit zurückwünschen würde, den Zusammenhalt beispielsweise oder die Gleichheit im sozialen Bereich.

Das Zeitzeugengespräch war für die Zehntklässler Teil einer ganzen Projektwoche, in der sie sich mit dem Thema beschäftigten. Sie habe auch als Lehrerin immer wieder bemerkt, dass es beim Thema DDR noch große Wissenslücken bei den Schülern gegeben hatte, erklärte Stefanie Morgner den Anlass der Projektwoche. Vielfach habe sie auch mitbekommen, dass in den Familien kaum darüber gesprochen werde. Das sollte sich mit dem Klassenraum-Gespräch ändern.

Doch das war nicht die einzige Aktion der Projektwoche. Eingeladen hatte man auch den Bürgerrechtler Lothar Tautz, der immer wieder mal in der Regelschule zu Gast gewesen war. In Gruppen arbeiteten die Schüler selbstständig daran, ihre Kenntnisse rund um den Freiheitsbegriff oder die friedliche Revolution zu vertiefen. Als Abschluss stand noch ein Ausflug in die Gedenk- und Bildungsstätte in Erfurt an.