Energieversorgung Greiz errichtet neues Blockheizkraftwerk

Greiz. Das Gebäude ist in Pohlitz entstanden und soll energieeffizienteres Arbeiten ermöglichen.

Die Energieversorgung Greiz hat am vergangenen Montag „ein innovatives Blockheizkraftwerk (BHKW) zur Wärme- und Stromversorgung im Greizer Stadtteil Pohlitz aufgebaut“, wie sie nun in einer Pressemitteilung schreibt.

Mit diesem solle das Fernwärmenetz zukünftig energieeffizienter und umweltfreundlicher versorgt werden. Die Wärmeerzeugung aus den alten Kesselanlagen werde so stückweise ersetzt, erklärt das Unternehmen. „Das Vorhaben ist ein zentraler Baustein zur Dekarbonisierung der Fernwärme in Greiz“, heißt es in der Mitteilung.

„Um die verbindlichen klimapolitischen Ziele der Energieeffizienz zu erreichen, sind Anlagen wie diese fest in unserer Strategie verankert“, wird Geschäftsführer Ronny Stieber zitiert. „Auch tragen diese wesentlich zur Versorgungssicherheit bei. Bereits im vergangenen Jahr haben wir ein neues Blockheizkraftwerk in unserer Fernwärmezentrale in Betrieb genommen.“

Vermutlich steigende Preise

Angetrieben mit Erdgas könne im neuen Blockheizkraftwerk ein Gesamtwirkungsgrad von 92 Prozent erreicht werden.

Dennoch rechne Geschäftsführer Stieber mit steigenden Preisen in der Fernwärme. Der Grund sei einfach, so Stieber: Der politisch gewollte Anstieg der CO 2 -Preise und der allgemeine Anstieg der Gaspreise an der Energiebörse könnten nicht kompensiert werden. Perspektivisch sei es möglich, die Fernwärme auch aus Bioerdgas zu 100 Prozent klimaneutral zu erzeugen. Da dieses aber mehr als doppelt so teuer sei wie herkömmliches Erdgas, rechne sich der Einsatz derzeit einfach nicht.

Das Greizer Fernwärmenetz hat eine Länge von 3,5 Kilometern und versorge 34 Kundenstationen beziehungsweise ungefähr 1100 Wohnungen mit Heizenergie. Mit der aus dem neuen Kraftwerk gewonnen Strommenge könnten jährlich etwa 360 Greizer Haushalte mit lokal erzeugtem Strom versorgt werden – zusammen mit dem im Vorjahr errichteten, lasse sich dann Strom für knapp 500 Haushalte vor Ort erzeugen.

