Entdeckerfreuden an der Weißen Elster

Greiz. Noch bis 1. August können Wettbewerbsbeiträge eingereicht werden.

Zu spannenden Ausflügen an die Weiße Elster begaben sich am Mittwoch Grundschüler aus Greiz und Irchwitz

Die Kinder trafen sich mit Umweltpädagogin Susanne Mohr am Pegelhaus in der Innenstadt. Nicht nur der aktuelle Pegelstand der Elster konnte abgelesen werden. Die Angaben zu den Hochwasserereignissen der Jahre 1954 und 2013 zeigten den Kindern auch, dass sie an ihrem Standort auf dem Elsterparkplatz damals schon längst im Wasser gestanden hätten.

Wassertiere kennengelernt

Mohr erklärte den Kindern, dass neue Hochwasserschutzanlagen wie Mauern und Deiche geplant werden, um die Menschen in Greiz künftig besser vor Jahrhunderthochwassern zu schützen.

Auf der Erlebnisführung konnten die Kinder den Lebensraum Flussaue und seine Wassertiere kennen lernen. Mit Schale und Küchensieb gingen die Kinder auf Entdeckungsreise. Unter Steinen und an Wasserpflanzen in einer flacheren Wasserzone wurden sie fündig. Larven von Eintags- und Köcherfliegen, Strudelwürmer und Schlammschnecken kamen zum Vorschein. Ein langer dicker Egel in einer Pfütze sorgte für große Fragezeichen bei der zweiten Gruppe. Bei näherem Hinschauen gab es auf dem zeitweilig überspülten Parkplatz in kleinen Wasserstellen allerlei zurückgebliebene Wassertierchen.

Die Schüler waren begeistert, wie viele verschiedene Tierarten sie dort fanden. In einer ruhigeren Zone unter der Brücke konnten sie auch Fischbrut beobachten. Nach dem Bestimmen landeten die gefundenen Tiere dann wieder im Fluss. Die Flusswanderung fand im Rahmen der in Planung befindlichen Hochwasserschutzmaßnahmen und Gewässerverbesserungen in Greiz statt. Neben Projekttagn mit Schulen gibt es aktuell einen Wettbewerb für Kinder und Jugendliche. Noch bis 1. August können sich Flussentdecker mit einem selbst gestalteten Tagebuch mit Notizen, Fotos und Zeichnungen beteiligen und eine Schlauchboottour gewinnen. Der Wettbewerb wird von der Thüringer Landgesellschaft ausgelobt.

Alle Informationen zum „Flusstagebuch Weiße Elster“ gibt es unter www.blickpunkt-elster.de oder bei Susanne Mohr telefonisch unter 0151/12 81 88 16.