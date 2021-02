Er träumte nicht sein Leben, sondern lebte seinen Traum

Bereits am 30. Dezember 2020 verstarb der Greizer Motorsportler und Gastronom Roland Prüfer im Alter von 76 Jahren.

Der Kellner und Koch studierte an der Hotelfachschule in Leipzig und ist auch als langjähriger gastronomischer Direktor des Interhotels in Gera und später als Leiter der Greizer HO-Gaststätte „Am Goethepark“ samt der Tanzbar „Trocadero“ bekannt. Ab dem sechsten Lebensjahr nahmen ihn seine Eltern zu Rennen auf dem Schleizer Dreieck mit. Im Jahr 1959 startete Prüfer seine erfolgreiche, bis ins letzte Lebensjahr währende aktive Motorsportkarriere. Im Ostblock und nach der Wende hatte er an Rennen auf dem Nürburgring, dem Hockenheim, an Bergrennen in Deutschland und Österreich, der ČSSR und Ungarn teilgenommen.

Zu DDR-Zeiten gehörte er dem sechsköpfigen Team der Nationalmannschaft an und fuhr im Kampf um den Pokal der sozialistischen Länder. 1989 gründete er das Classic-Bergrennen zwischen Neumühle und Greiz, was er acht Jahre als Rennleiter führte.

2001 war für Roland Prüfer ein Schicksalsjahr, als er bei einem Motorradrennen in Hořice einen Herzstillstand erlitt, aber reanimiert werden konnte. Viele Jahre wartete er auf ein Spenderherz. Im Alter von 70 Jahren erhielt er ein Kunstherz, was ihn nicht davon abhielt, weiterhin Rennen zu fahren.