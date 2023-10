Erfolgreicher Saisonauftakt im Vogtland für junge Greizer Judoka

Greiz/Adorf. Vier Nachwuchssportler vom Greizer Judoclub holten mehrere erste Plätze beim Gyra Kids-Cup im Vogtland. Wie Phillipp ohne Kampf gewann.

Vor wenigen Tagen nahmen vier Nachwuchssportler des Greizer Judoclubs am Auto Gyra Kids-Cup in Adorf teil. Es war der erste Wettkampf der Greizer nach der Sommerpause. An dem Turnier des Budosportvereins Adorf, das für die Altersklassen U11 und U13 ausgeschrieben war, nahmen 140 Mädchen und Jungen aus 22 Vereinen teil. Die Sportler kamen aus ganz Deutschland. Die weiteste Anreise hatte ein Junge aus Bremen.

Für den Greizer Judoclub gingen Selma und Otto Feustel sowie Julius Schaarschmidt und Phillipp Ebert an den Start. Selma Feustel bezwang in ihrer Altersklasse zwei Starterinnen aus Werdau und Gornau souverän und belegte Platz eins.

Kampflos Platz eins belegt

Ihr Zwillingsbruder Otto trat in der gleichen Gewichtsklasse an. Otto gewann zwei seiner Kämpfe schnell nach fünf beziehungsweise zehn Sekunden durch Ippons, unterlag allerdings im dritten Kampf. Auch im Halbfinale konnte sich der Greizer nicht durchsetzen, sodass der amtierende Thüringen-Meister am Ende Rang drei belegte.

Julius Schaarschmidt traf in seiner Gewichtsklasse auf vier Starter, die alle aus sächsischen Vereinen kamen und belegte letztlich in einem seiner ersten Turniere einen hervorragenden zweiten Platz. Phillipp Ebert trat eine Altersklasse höher an, hatte aber in seiner Gewichtsklasse keine Gegner, sodass er kampflos Platz eins belegte. Ganz ohne Kämpfe wollte der junge Greizer aber nicht die Matte verlassen, so dass er zwei Freundschaftsbegegnungen gegen schwerere Gegner austrug. Er konnte starke Akzente setzen, unterlag aber knapp.

Schloss-Pokal Ende Oktober

Mit vier Medaillen sind die Judoka erfolgreich in die Saison gestartet. In der heimischen Halle an der Ostvorstadt kann man die Greizer Judoka beim Schloss-Pokal am 28. Oktober erleben.