Erneutes Konzert in der Greizer Gottesackerkirche

Greiz. In der Vogtlandhalle tritt zum Theaterherbst indes das Theater Tatu auf.

Die Greizer Gottesackerkirche verwandelt sich am heutigen Donnerstag noch einmal in einen Konzertsaal. Um 18.30 Uhr rocken die Teilnehmenden der vom Berliner Musiker Christian-Otto Hille geleiteten Musikalischen Werkstatt des Greizer Theaterherbstes zum zweiten Mal das Gotteshaus. Empfindsames, Lustiges, Nachdenkliches und Rapendes erwarte die Gäste des „Concert in GRZ-doll“.

Die Fortsetzung des Theaterherbstabends folge in der Vogtlandhalle mit dem Gastspiel „Idioten“ nach Fjodor Dostojewski, präsentiert vom Salzburger Theater Tatu. In einer Version, in der sich Spielfreude, Originalität und Virtuosität ganz in den Dienst der Erzählung stellten, werde auf unorthodoxe Weise die Geschichte erzählt.