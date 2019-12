Erste Maßnahmen zur Sanierung des Greizer Krankenhauses genannt

„Das Greizer Krankenhaus ist auf einem guten Weg“, sagt der Sanierungs-Geschäftsführer Ralf Delker, als die Redaktion nach dem Stand der Sanierung der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH fragt. Zwar könnten noch keine konkreten Maßnahmen genannt werden – das Sanierungskonzept soll erst Ende Januar vorliegen – aber es seien bereits erste Schritte unternommen worden, um das finanziell angeschlagene Haus wieder auf den richtigen Kurs zu bringen, ergänzt die Greizer Landrätin und Aufsichtsratsvorsitzende Martina Schweinsburg (CDU).

Betten und Patientenin Greiz besser managen

Einer dieser Schritte, der schon längst notwendig gewesen wäre, sei ein besseres Betten- und Patientenmanagement in Greiz. Weil dieses in der Vergangenheit bereits zu Gerüchten geführt habe, wolle man die Greizer und die Patienten aus der Region schon jetzt darauf hinweisen, dass man auch über die Weihnachtsfeiertage und in der Woche bis Silvester wieder weniger Betten betreiben werde und damit weniger Mitarbeiter eingesetzt würden.

Strategisch wolle man dies nun auch bei anderen Feiertagen im Jahr so handhaben, da zu dieser Zeit vor allem akute Fälle auftreten und weniger Menschen Operationen planen würden. Warum sollte man 400 Betten und das dafür benötigte Personal vorhalten, wenn es nur 100 Patienten gebe, gibt Schweinsburg ein Beispiel. „Wir werden die Mitarbeiter vor Ort haben, die benötigt werden, die anderen sollen lieber über die Feiertage bei ihren Familien sein“, sagt Delker. Es bringe ja nichts, wenn ein Facharzt nur herum stehe, weil es derzeit keine Erkrankungen in seinem Spezialgebiet gebe. Ähnliches gelte darüber hinaus für die Nacht, wenn die meisten Patienten sowieso schlafen würden. „Wir müssen viel mehr den Fokus darauf legen, wann welche Kompetenzen notwendig sind.“

Natürlich sei aber ein Bereitschaftssystem vorhanden, falls es unvorhergesehen doch zu einem größeren Notfall kommen würde. Für die Zukunft wolle man außerdem Systemen aufbauen, um in Zukunft besser abschätzen zu können, wann wie viel und vor allem welches Personal benötigt werde.

Ehemalige Postbank soll Ärztehaus werden

Doch das sei nur ein erster Schritt. „Eine Sanierung ist auch ein Kulturwechsel, wir müssen viele Dinge anders sehen“, sagt Delker. So werde derzeit beispielsweise auch analysiert, wo die zu behandelten Fälle herkämen und wo sie das Krankenhaus vielleicht verliere beziehungsweise, wo man das Potenzial nicht ausschöpfe. „Ich hätte es gern, dass wenn jemand in unserem Einzugsgebiet krank wird, er zuerst an uns denkt“, gibt der Geschäftsführer das Ziel aus.

Konkrete Neuigkeiten gibt es auch zu den Arztpraxen des Medizinischen Versorgungszentrums. Einige von ihnen sollen ab nächstes Jahr in einem Ärztehaus mitten im Greizer Zentrum zentralisiert werden. Dafür will man die Räumlichkeiten der ehemaligen Postbank in der Kinopassage nutzen, nachdem diese bekannt gegeben hatte, sich aus der Park- und Schlossstadt zurückzuziehen.

So habe man mehr betriebswirtschaftliche Möglichkeiten und könnte beispielsweise bei der Erkrankung eines Arztes, einer Schwester oder eines Pflegers einfacher Personal aufteilen, sagt Delker. Betroffen seien nicht alle MVZ-Praxen, aber einige. Der Mietvertrag soll schon unterschrieben sein.

Starten will man in der Altstadt am 1. Juli. Sprechzeiten sollen montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr angeboten werden. Die gynäkologischen Praxen bleiben weiter am bekannten Standort erhalten.

