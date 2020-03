Erste Person mit Coronavirus aus Landkreis Greiz gestorben

Im Landkreis Greiz ist der erste Mensch gestorben, der positiv auf das Sars-CoV-2/Coronavirus getestet wurde. Das geht aus dem Bulletin der Thüringer Landesregierung vom Mittwoch hervor. Bei der Person handelt es sich laut Landratsamt Greiz um eine 82-jährige Frau ohne wissentliche Vorerkrankung. Der erste Arztbesuch war am 22. März, im Laufe des Tages verstarb sie. Ihr Ehemann wurde im Rahmen eines Krankenhaus-Aufenthaltes positiv getestet, sodass der Verdacht nahe lag, dass die 82-Jährige eventuell auch die Lungenerkrankung Covid-19 habe. Zur exakten Ursachenforschung wurde post mortem eine Untersuchung veranlasst, das Ergebnis war positiv. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Virus infiziert hat, stieg am Mittwoch erneut auf inzwischen 70 Fälle, Das sind noch einmal elf mehr als am Dienstagvormittag. Mit Stand Montagabend waren davon acht Menschen wieder genesen.

Ab 1. April wird die Zulassungsbehörde in Weida eingeschränkt und nur für die Zulassungsdienste öffnen, so das Landratsamt. Die Dienstleistung müsse aber zum Schutz der Mitarbeiter und Kunden weiterhin auf das Nötigste begrenzt werden.

So solle immer nur ein in der Kfz-Zulassung in Weida akkreditierte Vertreter eines Zulassungsdienstes in einer Art Schleuse seine Anträge abgeben oder abholen können. Angenommen werden Anträge nach dem genannten Verfahren montags bis freitags jeweils von 8 bis 10 Uhr. Zulassungsdienste, die das Angebot nutzen wollen, sollen sich zur organisatorischen Klärung vorher telefonisch in der Behörde melden.

Wenn die Anträge abgeglichen und angenommen sind, werden diese von den Mitarbeitern ohne Kundenkontakt bearbeitet, heißt in der Mitteilung weiter. Nach Fertigstellung werde der Zulassungsdienst darüber informiert, wann er seine Vorgänge in der Schleuse abholen kann.

Die Möglichkeit der Bezahlung am Kassenautomat wird nur unter höchster Abgrenzung von den Mitarbeitern ermöglicht. Sonnabend bleibt die Zulassungsbehörde geschlossen.

Um die Anträge auf das erforderliche Maß zu beschränken und damit die Ansteckungsgefahr zu minimieren, würden allerdings folgende Anträge gegenwärtig nicht bearbeitet:

- Eintragung der technischen Änderung in die Fahrzeugpapiere,

- Änderung der Halterdaten,

- Erstellung von Ersatzdokumenten,

- Zuteilung von Kurzzeit- und Ausfuhrkennzeichen,

- Zulassungsvorgänge bei denen der Abgleich der Fahrzeugidentnummer direkt am Fahrzeug notwendig ist,

- Umkennzeichnung.

Unter Beobachtung der Entwicklung gelte diese Vorgehensweise vorerst bis zum 19. April. Bis zu diesem Termin ist der Publikumsverkehr für alle Bereiche des Landratsamtes Greiz mit seinen Außenstellen weiterhin ausgesetzt. Dies betrifft auch die Fahrerlaubnisbehörde, die weiterhin geschlossen bleibt.