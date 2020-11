Es gibt nicht nur Corona

Auch in dieser Woche gab es die ein oder andere positive Nachricht. So wurde zum Beispiel ein Bergaer mit dem höchsten Karnevalsorden geehrt, Greizer würdigen ehemalige Bibliothekschefin mit einem Podcast, Aumaer Sportler bekommen Förderpreis, das Greizer Textilforschungsinstitut wurde ausgezeichnet und der Greizer Park bekommt finanzielle Unterstützung, um sich klimatisch neu aufzustellen. Viele gute Nachrichten, denn es gibt nicht nur „Schwarz“. Auch über Probleme und Corona wurde geschrieben, wie zum Beispiel den Gastwirt Stockmann, der sich gegen die Coronamaßnehmen wehrt, über die Coronademo in Zeulenroda oder zu geringe Milchpreise. Aber wir schauten auch schon mal weiter. Weiter in die nahe Zukunft, denn die Zeit geht weiter, auch zu Coronazeiten. Kommende Woche ist erster Advent, die Weihnachtszeit beginnt und da kann man auch mal über den Gänsebraten und die Geflügelzüchter berichten, denn auch die gibt es und sie sind ein Teil der Wirtschaft, auch wenn das Thema dem ein oder anderen facebook-Nutzer nicht zugesagt hat. Es ist eine schwere Zeit, nicht jeder ist mit allem einverstanden, doch ich plädiere für ein Miteinander.