„Es ist manchmal zum Verzweifeln“

Heinz-Peter Beyer (parteilos) ist seit etwas mehr als einem Jahr Bürgermeister von Berga. Im Interview spricht er über die Finanzen der Stadt, die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden und seinen Wohnort.

Mit welchen Vorsätzen sind Sie in Ihr zweites Jahr als Bürgermeister gestartet?

In einer schwierigen Phase das Amt weiterhin so gut wie möglich auszuführen. Wir befinden uns in der Haushaltssicherung, das ist eine enorme finanzielle Herausforderung. Es wird noch mindestens fünf Jahre dauern, bis wir ohne Bedarfszuweisung auskommen werden. Hinzu kommt, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer gering bleiben und die Einwohnerzahl sinkt.

Das heißt, dass Sie den Rotstift erneut ansetzen werden?

Bei den Pflichtaufgaben können wir nicht kürzen. Und dort, wo wir sparen wollen, ist es manchmal zum Verzweifeln. Zum Beispiel bei der Straßenbeleuchtung: Da schaffen wir LED-Lampen an, um weniger Strom zu verbrauchen. Die Anschaffung und der Einbau kosten. Wenn man dann fertig ist, steigt der Strompreis und der Effekt ist oftmals weg.

Wie wollen Sie dann die Finanzen in den Griff bekommen?

Hier heißt das Stichwort interkommunale Zusammenarbeit mit anderen Städten und Gemeinden.

Was bedeutet das konkret?

Beim Winterdienst und bei den Feuerwehren ist das Potenzial da, effektiver zu werden. Und wir planen, das Standesamt in Weida zu bündeln. Die geringe Zahl der Trauungen in Berga rechtfertigt diesen Plan. Erste Gespräche dazu mit Weida haben begonnen, unseren Stadtrat werden wir natürlich auch mit einbeziehen.

Macht es eigentlich Spaß, Bürgermeister zu sein, wenn das Geld immer knapp ist?

Klar macht es Spaß. Wir backen zwar kleine Brötchen, aber wir backen immerhin welche. Zum Beispiel sind wir beim Hochwasserschutz und der Flutschadenbeseitigung entscheidend vorangekommen. Da wollen wir auch in diesem Jahr weitermachen. Gleichzeitig werden wir das Haushaltssicherungskonzept fortschreiben und wollen diesmal einen früher bestätigten Haushalt hinbekommen. Und das alles mit dem festen Willen der Zusage: Die Straßen sind sauber und in der Nacht beleuchtet, werden im Winter vom Schnee befreit.

Fühlen Sie sich nach über einem Jahr eigentlich im Amt angekommen?

Ja. Aber es gibt immer noch Neues zu entdecken. Zudem hat es Vor- und Nachteile, dass ich nicht in Berga wohne. Klar fehlt es einigen, dass Sie mich nicht jederzeit auf der Straße oder beim Einkaufen ansprechen können. Da würde man vielleicht mal noch das ein oder andere Problem aufschnappen. Manche Entscheidungen lassen sich aber auch mit etwas Abstand besser treffen. Die Kommunikationsmöglichkeiten sind heute so vielfältig und werden auch entsprechend genutzt.

Ein Umzug nach Berga ist also nicht geplant?

Ich habe ein Haus in Burkersdorf und will das auch behalten. Ich finde, es ist kein Muss, dass ich in Berga wohne. Das habe ich auch von Anfang an so kommuniziert. Trotzdem verbringe ich viel Zeit hier, bin auch am Wochenende bei fast jeder Veranstaltung.

Sie sagen, dass sei Ihnen sehr wichtig.

Ja, und die Stimmung in der Stadt ist deutlich besser geworden. Ich sehe mich da als Moderator zwischen Stadtrat, Stadtverwaltung und Vereinen, die früher oft ihr eigenes Süppchen gekocht haben. Auch die Einwohnerversammlungen in den Ortsteilen waren sehr wichtig, damit sich keiner vernachlässigt fühlt. Das muss auch das Ziel sein.

Gibt es auch Dinge, bei denen Sie sagen: Da sind wir nicht vorangekommen oder gescheitert?

Zufrieden ist man nie. Wir haben ein paar Objekte, zum Beispiel hier direkt am Markt, die uns auf den Magen drücken. Und im Klubhaus, auch wenn es nutzbar ist, müssen wir mehr machen. Der Freizeitpark in Albersdorf schleppt sich aus meiner Sicht zu lange hin, auch die Beräumung der abgebrannten Stadthalle.