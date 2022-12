Ex-Lebensgefährte rastet aus – Pkw prallt gegen Baum – Kia schlittert gegen Schneepflug

Die Meldungen der Polizei für Greiz und Zeulenroda.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (04.12.2022) kam es in der Zeulenrodaer Innenstadt zu einer Körperverletzung. Ein 45-jähriger Mann beleidigte und bedrohte seine 41-jährige Ex-Lebensgefährtin laut Polizei zunächst per Messengerdienst.

Gegen 23.30 Uhr tauchteder mit 2,5 Promille alkoholisierte Mann vor dem Wohnhaus seiner Ex-Partnerin auf, um hier weitere Diskussionen anzufangen. Die Ebenfalls alkoholisierte Geschädigte bat ihren 33-jährigen Nachbarn um Hilfe.

In der Folge kam es zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Der 45-Jährige erlitt mehrere Verletzungen im Gesicht. Die Greizer Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Körperverletzung.

Pkw prallt gegen Baum: Vier Frauen verletzt

Am frühen Samstagmorgen gegen 1.15 Uhr kam es der B92 auf Höhe Pommeranz zu einem Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen. Ein mit fünf Personen besetzter VW Passat war laut Polizei auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern geraten, von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 33-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Im Wagen befanden sich vier Frauen im Alter zwischen 25 und 63 Jahren, welche jeweils leicht verletzt wurden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Mit Crystal Meth am Steuer

Am Samstag gegen 0.45 Uhr stoppten und kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Greiz in der Greizer Genossenschaftsstraße einen VW. Es stellte sich heraus, dass die 37-jährige Fahrerin unter dem Einfluss der Droge Crystal Meth stand.

Beim 35-jährigen Beifahrer wurden 2 Gramm der synthetischen Droge aufgefunden. Die Fahrzeugführerin muss mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. Gegen den Beifahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Mit 2,88 Promille in Schlangenlinien gefahren

Am Samstagabend wurde der Polizei in Greiz gemeldet, dass zwischen Zeulenroda und Greiz ein Pkw Hyundai in Schlangenlinien fährt. Gegen 18.30 Uhr konnten die Beamten das Fahrzeug auf dem Greizer Von Westernhagen Platz entdecken. Laut Polizei stand die 58-jährige Fahrerin erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,88 Promille. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr.

Kia prallt gegen Schneepflug

Am Freitagabend gegen 20.30 Uhr kam es auch der L2344 zwischen Neumühle und Greiz zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Winterdienstfahrzeug.

Ein 20-jähriger Mann war mit seinem Kia Ceed auf der K2344 aus Greiz kommend in Richtung Neumühle unterwegs. Aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit verlor der junge Fahrer laut Polizei auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden Winterdienstfahrzeug. Glücklicherweise blieben alle Personen unverletzt. Am Kia entstand Totalschaden. Der Schneepflug wurde leicht beschädigt.

Lkw rammt Skoda - Beifahrerin verletzt

Am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr kam es auf der L2349 in der Ortslage Kleinwolschendorf (Zeulenroda-Triebes) zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein Ford Transit war aus Richtung Pahren kommend in Richtung Zeulenroda unterwegs. Auf verschneiter Fahrbahn kam der 28-jährige Ford-Fahrer in einer leichten Rechtskurve von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit einem im Gegenverkehr befindlichen Skoda Octavia.

Die 44-jährige Skoda-Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. Ihre 18-jährige Beifahrerin wurde verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kleinwolschendorf räumten die Fahrbahn auf.

Opel überschlägt sich auf winterglatter Fahrbahn

Am Morgen des 2. Dezember gegen 7.30 Uhr kam es zu einem Unfall auf der L1086 zwischen Greiz und Mohlsdorf. Der 22-jährige Fahrer eines Opel Corsa verlor auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinauf und überschlug sich seitlich. Der junge Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Am Kleinwagen entstand Totalschaden.

