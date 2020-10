Fast ein ganzes Leben für den Gesang

Die Überraschung war Hannelore und Hans Müller anzusehen, als sie bei der Probe des Volkskunstensembles plötzlich namentlich aufgerufen wurden und das Thüringer Ehrenamtszertifikat überreicht bekamen. Mit ihm wird ihre lange Zugehörigkeit zu der Gruppe und ihr Engagement ausgezeichnet, das Ehepaar Müller habe „maßgeblich dazu beigetragen, den Chor zu dem zu machen, was er heute ist“, heißt es in der Laudatio.

Seit fast 60 Jahren sind die beiden Müllers Mitglied im Chor. Gegründet wurde er 1954, Hans Müller stieß ein Jahr später hinzu, seine Frau 1956. Seitdem blieben sie dabei, auch wenn Hannelore Müller ein paar kleinere Pausen für die Kindererziehung machte, wie sie erzählt. „Es ist unsere zweite Familie“, meint die 80-Jährige. Der Chor habe bei fast allen Aktivitäten immer vorne an gestanden.

„Die Freude am Singen“, sagt der 85-jährige Hans Müller hätte sie immer im Volkskunstensemble gehalten. Dazu komme der Zusammenhalt in der Gruppe, ergänzt seine Frau. Es habe gute Zeiten und schlechte gegeben, von Auslandsreisen über die Zeit, als das Volkskunstensemble neben den Sängern noch Orchester, Kabarett, Tänzern und Co. aufbieten konnte, bis hin zu dem schwierigen Neustart nach der Wende mit nur ein paar Sängern, die ihn wagten. Alles das stand man gemeinsam durch, sorgte mit den vielen Auftritten für eine Bereicherung der Greizer Kulturlandschaft und nicht für den Erhalt von volkstümlichen, beispielsweise erzgebirgischen Liedern, die das Markenzeichen des Volkskunstensembles sind.

Gerade weil man schon schwierige Zeiten durchgemacht hatte, ohne aufzugeben, sollte das auch die Corona-Pandemie nicht schaffen. Selbst wenn man durch die Auflagen zunächst nicht in Räumen proben konnte, „wir mussten einfach singen und wollten uns nicht damit abfinden, dass es nicht geht“, meint Hannelore Müller. Als wurde kurzerhand Abhilfe geschaffen: Man traf sich bei schönem Wetter am Waldrand in Waldhaus, um ohne Instrumente einfach so aus der spontanen Situation heraus singen zu können. Einmal konnte man auch in die Kirche Reinsdorf ausweichen, doch der Anruf von Vogtlandhallenchefin Undine Hohmuth, dass durch ein genehmigtes Hygieneschutzkonzept nun auch wieder auf der Studiobühne geübt werden konnte – nur in den Zuschauerreihen sitzend und mit Abstand – sei „Gold wert“ gewesen, meint die 80-Jährige,

Dennoch hat die Pandemie natürlich ihre Spuren im Chorleben hinterlassen. Eigentlich sei die Weihnachtszeit immer die „Saison“ des Volkskunstensembles gewesen, in der man immer ausgelastet gewesen sei, derzeit sehe es aber so aus, als ob alle geplanten Auftritte wegfallen würden.

Wenn sie Wünsche frei hätten, dann gebe es zwei, sagt das Ehepaar. Zuerst: Ein paar neue Mitglieder für den derzeit 14 Mitglieder starken Chor. „Liebend gern“ würde man ein paar neue Gesichter in den eigenen Reihen begrüßen, meint Hans Müller. Und zweitens: „Einen Chorleiter“, wie Hannelore Müller sagt. Zwar hat Christiane Lorenz, die eigentlich die Stimmbildnerin des Chors ist, die Probenarbeit übernommen, seitdem Karlheinz Naumann die Leitung niederlegte, sie habe aber bekanntermaßen viele Verpflichtungen, sagen Müllers. Ähnliches gelte für Pianisten Elena Hasanov, die bei Bedarf die Vertretung übernehme.