Die Felswand am Mühlberg im Greizer Ortsteil Rothenthal soll gesichert werden.

Greiz-Rothenthal. Die Felswand am Mühlberg im Greizer Ortsteil Rothenthal soll gesichert werden. Mehrfach hatte sich in den vergangenen Jahren Gestein gelöst.

Felswand in Rothenthal wird gesichert

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Felswand in Rothenthal wird gesichert

Die Felswand am Mühlberg im Greizer Ortsteil Rothenthal soll gesichert werden. Dies sagte Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) am Mittwoch in einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses.

In einer Eilentscheidung habe man die BSI Bergsicherung Ilfeld GmbH & Co. KG aus der nordthüringischen Gemeinde Harztor mit der Felssicherung beauftragt. Mit einem Angebot von 60.306,55 Euro habe sich die BSI in einer beschränkten Ausschreibung gegen vier weitere Bewerber durchgesetzt. Das Bauvorhaben sei notwendig geworden, weil in den vergangenen Jahren mehrfach Gestein auf die Zufahrt zum Mühlberg gefallen sei. Die Arbeiten sollen am Montag, 27. Januar, beginnen, hieß es abschließend.