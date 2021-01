Fensterausstellung im Greizer Sommerpalais

Wenn es still wird im Museum, weil niemand es von innen anschauen darf, dann ist Einfallsreichtum gefragt. Das Team des Sommerpalais hat am Freitag begonnen, eine neue Fensterausstellung im Sommerpalais zu hängen. Sie ist jederzeit zugänglich und kann von außen betrachtet werden.

„Die Ausstellung zeigt historische Postkartenmotive vom Fürstlich-Greizer Park und vom Sommerpalais“, sagt die Direktorin der Staatlichen Bücher- und Kupferstichsammlung Greiz, Eva-Maria Máriássy. Die Postkarten stammen aus Privatbesitz. Der besseren Sichtbarkeit halber, habe man die Postkarten eingescannt und vergrößert ausgedruckt. „So nehmen die Originale keinen Schaden durch Sonneneinstrahlung.“ Die Volontärin des Hauses, Franziska Gebser, hat die Ausstellung kuratiert.

Gezeigt werden Ansichten des Parks und des Sommerpalais aus den Jahren 1901 bis 1970. Luftaufnahmen des Areals sowie eine Karikatur sind ebenfalls in der Ausstellung zu entdecken.

„Der Fürstlich-Greizer Park ist einer der Außenstandorte der Bundesgartenschau in diesem Jahr“, sagt Eva-Maria Máriássy. Aus diesem Anlass werde die Staatliche Bücher- und Kupferstichsammlung Greiz eine Ausstellung mit dem Titel „Höfische Gärten und Gewächse“ in der Beletage des Sommerpalais zeigen. „Eröffnet werden soll sie am 27. Februar“, sagt Direktorin Máriássy. Doch eine feierliche Vernissage könne wegen Corona nicht stattfinden.

„Die historischen Motive vom Park und dem Palais sollen Lust auf mehr machen und die Neugierde auf die Bücherschau wecken“, so die Direktorin. Zudem sei es doch in diesen grauen Corona-Tagen und der Zeit der Kontaktbeschränkungen wenigstens ein kleiner Lichtblick, mit der Familie oder auch allein einen Spaziergang durch den Park zu machen und dabei die Ausstellung betrachten zu können. Und jetzt, da die Stimmung unter den Menschen gerade gar nicht gut sei, wäre es an der Zeit gewesen, wieder einen solchen Höhepunkt zu schaffen.