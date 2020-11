Die Feuerwehren der Stadt Greiz, Obergrochlitz und Caselwitz wurden am Sonnabend um 10.36 Uhr alarmiert.

Feuerwehreinsatz in einem Restaurant in der Greizer Altstadt

Die Feuerwehren der Stadt Greiz, Obergrochlitz und Caselwitz wurden am Sonnabend um 10.36 Uhr alarmiert. Wenige Minuten später kamen sie im asiatischen Restaurant in der Greizer Schlossbergstraße zum Einsatz. Laut Polizeibericht brach im Küchenbereich ein kleines Feuer aus, welches in der Folge auf die Absauganlage und den Schornstein übergriff. Die Feuerwehr Greiz war mit einem Großaufgebot vor Ort, sogar die Drehleiter kam zum Einsatz, um den bis über das Dach ragenden Abzug zu kühlen. Löscharbeiten waren aber kaum notwendig, da der Eigentümer mit einem Feuerlöscher bereits Schlimmeres verhindert hatte. Er wurde leicht verletzt.