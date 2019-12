Förderverein für Grundschule Teichwolframsdorf gegründet

Es begann mit dem Schulgarten an der Grundschule Teichwolframsdorf. Der ist klein, besteht aus zwei Mini-Feldern durchtrennt von einem gepflasterten Weg. Kaum Platz für die 96 Kinder, die derzeit an der Grundschule unterrichtet werden.

Deswegen habe es schon lange den Wunsch gegeben, das zu ändern. Sogar ein Angebot lag schon vor: Die Kirchgemeinde aus dem Ort wollte der Grundschule ein kleines Stück Fläche von dem benachbarten Kirchengrundstück abgeben, damit sich die Kinder darum kümmern können. Eigentlich ein Gewinn für beide Seiten: Das Grundstück der Kirchgemeinde wäre gepflegt worden, die Jungen und Mädchen hätten endlich einen großen Schulgarten gehabt. „Unsere Eltern waren bei der Sache sehr engagiert und sind es noch“, freut sich Dorit Mende: Doch schnell wurde klar, so wie man es sich vorgestellt hatte, würde es nicht gehen. Ohne einen Förderverein wäre die Sache nicht möglich.

Ideen und Energien bündeln

Eines der kleinen Beete, die als Schulgarten genutzt werden. Foto: Tobias Schubert

Dieses Problem konnte rasch behoben werden. Die notwendigen sieben Gründungsmitglieder wurden schnell gefunden, Eltern taten sich mit Lehrern und der Hortkoordinatorin Andrea Schott zusammen und hoben den Verein aus der Taufe. Ingrid Malmendier wurde zur Vorsitzenden gewählt, auch Dorit Mende kam in den Vorstand. Neben diesen drei gehörten noch Sabine Stöltzner (stellvertretende Vorsitzende), Sandra Schumann (Schatzmeisterin), Teresa Heller und Sören Rosenmüller zu den Gründungsmitgliedern. Inzwischen ist der Verein eingetragen, erste Sponsoren und Neumitglieder konnten schon gewonnen werden. Als Leitspruch gab man sich den Satz „Wir bewegen Schule“.

Asphaltiertes Schulgelände soll verschönert und begrünt werden

an habe sich „zusammengeschlossen, um die vielen guten Vorsätze, die kreativen Ideen und die positive Energie unserer Schulelternschaft zu bündeln“, werden die Ziele des Fördervereins auf der Internetseite zusammengefasst. In Zeiten knapper Gemeindekassen seien viele Investitionen nur noch mit Hilfe von Spendengeldern und aktiver Elternunterstützung möglich. Darum will sich der Förderverein kümmern und auch als Bindeglied fungieren.

Man wolle den Kindern eine qualitativ hochwertige Schulausbildung ermöglichen und die Grundschule in verschiedenen Bereichen unterstützen. Dazu gehört etwa die Beschaffung von Sport- und Spielgeräten oder von Lehr-, Lern- und Anschauungsmaterial. Bei Wandertagen und Schulfahrten will man genauso mithelfen wie bei den Schulveranstaltungen. Und nicht zuletzt würde man natürlich auch gerne ideelle und materielle Hilfe leisten.

Zwei konkrete Ziele hat man sich für die nächsten Monate bereits gestellt, bei denen man aktiv mit Eltern- und Lehrerschaft zusammenarbeiten will. So will man beispielsweise im Juli die Projektwoche mit dem anschließenden Schulfest unterstützen, um beides zu einem schönen Ereignis zu machen. Außerdem hat man sich vorgenommen, das momentan eher triste und asphaltierte Schulgelände zu verschönern und zu begrünen. Gerade für den Sommer würde man gerne für ein paar mehr Schattenplätze für die Jungen und Mädchen sorgen, vielleicht auch durch ein Sonnensegel. Doch das ist bisher nur eine Idee.

Und der Schulgarten? „Der ist nicht vergessen“, verspricht Mende. Doch wolle man zuerst klein anfangen, um zu schauen, was alles möglich sei. Danach will man weitersehen, würde sich aber natürlich freuen, wenn sich noch mehr Interessenten finden, die dem neuen Verein unter die Arme greifen können.

Mehr Informationen zum Förderverein gibt es unter www.foerderverein-gs-teichwolframsdorf.de