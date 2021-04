Fotoclub Greiz verlängert Plakataktion

Greiz. Der Fotoclub Greiz hat für seine Plakataktion #Dubistgreiz bisher 79 Gesichter von Händlern, Gastronomen, Gewerbetreibenden, Unternehmern sowie Unterstützern der Aktion ins rechte Licht gerückt. Samt der niedergeschriebenen Gedanken der Porträtierten für ein Miteinander in dieser schwierigen Zeit sind sie in den Schaufenstern Greizer Geschäfte zu sehen. Aufgrund der großen Nachfrage hat der Fotoclub beschlossen, die Aktion zu verlängern. Interessenten können sich unter Telefon 03661/64 83 30 für den 22. oder 29. April, jeweils von 10 bis 19 Uhr in der Rechtsanwaltskanzlei Jarling in der Carolinenstraße 54 anmelden.