Greiz. Nach dem gewaltsamen Tod einer 60-Jährigen in Greiz hat das Amtsgericht Gera gegen einen 40 Jahre alten Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen. Ermittlungen wegen Totschlags dauern an.

Frau in Greiz getötet – Mutmaßlicher Täter in Haft

Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Greiz hat das Amtsgericht Gera gegen einen 40-Jährigen Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen. Gegen den Mann werde wegen Totschlags ermittelt, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Gera, Thomas Riebel, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Er sitze inzwischen in Suhl-Goldlauter in Untersuchungshaft.

Der Mann werde beschuldigt, die 60-Jährige in der Nacht zum Montag in ihrer Wohnung getötet zu haben. Die Frau sei erstickt, sagte Riebel. Der Beschuldigte habe auch den Notruf gewählt. In welcher Beziehung der Deutsche zu dem Opfer steht, dazu machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben. Unklar blieb zunächst auch, ob er mit der Frau zusammen in der Wohnung lebte.

