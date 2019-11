Bei einer Protestaktion am Puschkinplatz legten sich Teilnehmer auf die Straße.

Greiz. Etwa 20 Jugendliche demonstrieren in Greiz für mehr Klimaschutz. Protestaktion auf dem Puschkinplatz.

„Fridays for Future“ demonstriert in Greiz

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Fridays for Future“ demonstriert in Greiz

Bei einer Demonstration der „Fridays for Future“-Bewegung haben in Greiz etwa 20 Jugendliche für mehr Klimaschutz protestiert. Damit war der Zulauf für den Protest deutlich geringer als bislang.

Am Puschkinplatz legten sich Teilnehmer der Demonstration auf die Straße, um so symbolisch auf die Gefahren des Klimawandels für die Menschheit aufmerksam zu machen. Zudem wurde während des Protestzugs durch die Altstadt kritisiert, dass der Bundesrat am Freitag Teile des Klimapakets stoppte.